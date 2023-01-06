Відповідну заяву зробив керівник центру розвідки Збройних сил Естонії Марго Гросберг. За його словами, про російську мобілізацію стане більше відомо вже після Різдва.

Зверніть увагу А що з обличчям: росіяни знову почали отримувати повістки – у них паніка

Коли мобілізовані з'являться на фронті

Гросберг каже, що досвід минулої мобілізації в Росії свідчить про те, що на підготовку окупантів Росія витрачає від 2 до 3 місяців. Тобто Якщо після Різдва країна-агресорка почне нову хвилю мобілізації, то вже наприкінці березня або на початку квітня нових мобілізованих можуть відправити на фронт.

Окремо керівник естонської розвідки прокоментував так зване "різдвяне перемир'я" з боку Росії. За його словами, це не більше, ніж інформаційна операція.

Росія намагається продемонструвати свою щедрість і готовність до миру, але реальна мета цього "миру" – лише виграти час та перегрупувати сили,

– наголосив Гросберг.

А що там з підготовкою росіян

Про нову хвилю мобілізації в Росії говорять і в Україні, і за кордоном, адже наші партнери також оцінюють всі ризики, які несуть ті чи інші процеси. Варто відзначити, що було чимало доказів того, що у Росії, м'яко кажучи, кепсько готують мобілізованих. Однак напередодні прессекретар Сил оборони Тааві Лаасік заявив, що якщо росіяни почнуть нову хвилю мобілізації, то підготовка кадрів буде ще гіршою, ніж попередній раз.

Напередодні Нового року до росіян звернувся Олексій Резніков. Глава Міноборони попередив росіян, що Кремль планує оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації. Варто відзначити, що восени відбулася хвиля так званої часткової мобілізації, у межах якої Росія призвала 300 осіб. Згодом Кремль оголосив про нібито завершення призову, однак громадяни країни-агресора продовжували отримувати повістки.