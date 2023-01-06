Наші партнери готові йти з нами до кінця, щоб Росія отримала поразку. А надання танків та далекобійних ракет допоможе пришвидшити фінал війни. Про це та багато іншого в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Цікаво Німеччина надасть Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder

У першій частині інтерв'ю ми вже писали про те, що заяви Росії щодо перемир'я у війні, можливу атаку на Різдво, величезні втрати окупантів та багато іншого.

"Після війни російської армії не буде біля наших кордонів"

Росіяни на болотах пишались тим, що Путін мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Тепер відомо, що Ердоган запропонував Путіну припинити вогонь в односторонньому порядку, закликав до миру й діалогу й каже, що ці заклики мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій і справедливим урегулюванням розбіжностей. Але каже – якщо ви хочете мирних перемовин, то припиняєте стріляти, забираєтесь геть.

Усі все розуміють, включно з президентом Туреччини. Безумовно, заради певних електоральних балів можна якось зм’якшити свою публічну позицію й говорити про врегулювання, однак уже всі розуміють, що Україна зайняла принципову позицію.

Це не якийсь конфлікт, не якісь там розбіжності. Немає нічого, крім війни, повноцінного вторгнення окупаційної армії Росії на чужу територію й масові військові злочини, як елемент цієї війни.

Але що таке мирне врегулювання, коли ти перебуваєш на чужій території й вбиваєш там людей. Мирне врегулювання – це нонсенс-термін. Може бути кінець війни, і він може бути зафіксований у наступних елементах:

Припинення вогню, особливо, обстрілів крилатими ракетами цивільної інфраструктури України.

Вивід усіх військ, включно з Кримом. Не треба виокремлювати Крим, це ж очевидно, ми не будемо повертатись до цієї теми.

Вихід усіх людей, які підтримують Росію. Там величезна територія, є де поселитись – ось туди, будь ласка, їдьте й будуйте країну своєї мрії. Це не буде за рахунок території України. Знайдіть країну, в якій будете жити в "русском мірє", а в нас буде український світ і території українські.

Якщо є міжнародно визнані кордони, ми тут самі розберемось у ідеології, історії, культурі, мові, будь-чому. Не треба нас лякати. Тому будь-які умови процесу врегулювання війни, не конфлікту, а війни дуже чіткі. Або ми військовим шляхом звільнимо свої території.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Попри те, що хтось продовжує казати: "Це неможливо, бо це ж Росія, в неї такий великий мобілізаційний резерв, у них така велика військова промисловість тощо". Ні, це війна. І ми йдемо до кінця. Це ж принципово для нас. І не треба зупинятись десь посередині, для того, щоб наші діти продовжили цю жахливу війну оборонного типу через певний час. Ні, ми сьогодні маємо дійти до кінця.

Тому у світі всі вже все зрозуміли. Усі розуміють, що буде робити Україна, усі розуміють, яку "силу" має зараз Росія, й усі розуміють, як ця війна має закінчитися. Навіть пан Ердоган про це говорить практично відкрито – припинив стріляти, вивів війська, тоді – за стіл переговорів у Стамбулі чи будь-де.

Ось тоді будемо говорити про конструкцію післявоєнного світу, з урахуванням того, що не може російська армія стояти на кордонах України. Ми будемо на цьому наполягати, бо зона демілітаризації – це важливо. Навіщо нам бачити їхні іржаві танки, які вони будуть підвозити під наші кордони, щоб показати, ніби вони круті.

Дивіться повне інтервю з Михайлом Подоляком: відео 24 Каналу



Сьогодні Росія пишається своїми нібито "контактами" на рівні того, що їм подзвонив президент Туреччини. Але вона сьогодні – це країна ізгой, з нею спілкуватися – це себе не поважати. Бо як ти будеш спілкуватися з людьми, які програють, маючи таку величезну перевагу в живій силі та накопиченій техніці.

Навіть в середньостроковій стратегії мати тісні відносини і десь "замазатися" в публічному просторі з Путіним – це означає втратити і репутаційно, і бізнесово, і економічно. З точки зору партнерства, спілкування з Путіним – це історичний нонсенс.

Leopard будуть, – Подоляк про постачання зброї

Франція перша передасть нам легкі танки та бронетранспортери. Водночас бачу реакцію Бундестагу – там звернулися до Шольца, бо "не вони перші". То Франція хоче "зберегти обличчя" Путіну, чи хоче говорити про перемовини, чи хоче допомогти нам зброєю? І чи будуть танки Leopard від Німеччини?

Що стосується Німеччини – то Leopard будуть. І голова оборонного комітету Бундестагу права в тому, що треба вже приймати якесь рішення. Бо крапки над "і" вже розставлені, все зрозуміло – партнери нас підтримують і будуть робити це до кінця.

До того ж, світ змінився. Так, ще є відголоски старого довоєнного світу, коли казали, що не треба провокувати Росію. Сьогодні ще звучать фрази, що, "можливо, Путіну треба зберегти обличчя", треба переговори, але це означає, що політики хочуть мінімізувати наслідки зараз. Вони думають, що Росія може думати раціонально, тому пропонують переговори. Це нормальна поведінка політиків гуманістичної ери. Я розумію поведінку цих країн.

До теми Німеччина надасть Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder

Паралельно з цим Франція, наприклад, ефективно допомагає нам з озброєнням, фінансово та гуманітарно. Тож, одна справа, що Еммануель Макрон хоче донести до Росії можливість знайти рішення без вбивства українців. Ми розуміємо, що це марний шлях, Росія буде робити це, поки не отримає суттєву відповідь від України.

Щодо Німеччини – немає сумніву в тому, що Німеччина сьогодні і Німеччина часів Ангели Меркель – це дві різні країни. Адже сьогодні Росія в Німеччині втратила ринок газу, нафти та вугілля, а це був один з ключових споживачів. Німеччина змогла швидко перебудуватися і є автономною від Росії.

Сьогодні європейські країни змінюються, приймають більш жорсткі рішення щодо Росії, правильної фіналізації війни, підтримки України та надання нам зброї. Повірте, ми все отримаємо в повному обсязі. Європа свідома того, що тільки програш Росії дозволить країнам бути вільними.

Треба ставитися до таких країн, як Німеччина, Франція, Італія та інших з великою симпатією, бо ЄС сьогодні займає проукраїнську позицію і буде збільшувати нам допомогу. Вже немає сценарію, коли Європа відмовиться щось нам постачати. Є певні переговорні чи логістичні складнощі, але нам все передадуть.

Так, якби ми отримали цю зброю півроку тому, то кількість жертв була б менша, але це глобальна перебудова. Ми йдемо до правильного фіналу війни і при цьому наші партнери ще більш солідарні з Україною.



Партнери надають Україні важливе озброєння / Колаж 24 Каналу

Сьогодні наші партнери розуміють, що якщо Україна матиме всі військові спроможності, ракети, бронетехніку тощо, то війна буде локалізована в Україні й закінчиться тут, на окупованих територіях. Максимально знищиться російська армія саме тут, вона не буде розростатись.

Нам треба максимально жорстко на далекій відстані вражати російську інфраструктуру, включно з живою силою і технікою. Таким чином війна буде насправді фіналізуватись правильно.

Я не беру зараз обстріли крилатими ракетами нашої території. Це трохи інша концепція, це концепція оборонної війни та концепція закритого неба. Я зараз говорю про контрнаступальні дії, які дозволять суттєво зменшити військові спроможності Росії у плані мобілізованих активів.

Ми бачимо публічні заяви й Столтенберга (генсека НАТО – 24 Канал), й Макрона (президента Франції – 24 Канал), й інших очільників європейських держав про те, що Україна має отримати все необхідне для ведення війни, контрнаступальної перш за все.

Це саме про танки й саме про ракети певної дальності. Це єдиний сьогодні дуже важливий елемент. Ракети дальністю 100+ кілометрів ще раз суттєво змінять картину війни. Будуть завдавати Росії максимальної шкоди, у той же час дуже лякати Росію, ставитимуть дуже короткий проміжок часу оточенню Путіна.

Реакція на прогнози щодо війни на 2023 рік

Знаю, що ви не любите прогнози від різних експертів, але Wall Street Journal пише про те, що росіяни послабили наступ на Бахмут, аналітики Atlantic Council кажуть, що наступний контрнаступ ЗСУ може бути на Бердянськ чи Мелітополь, а ГУР МО попереджає про ядерну зброю в Криму та Білорусі.

І я бачила прогноз від ексгенерала НАТО Домрезе, який сказав, що Україна та Росія укладуть перемир'я влітку цього року. На думку Домрезе, Зеленський може відмовитися від негайного повернення Криму, і сторони можуть домовитися про перехідний період строком на 50 років.

Не читайте прогнозів Домрезе чи будь-кого, якихось відставних генералів. Вони не воювали в такому обсязі, в якому сьогодні Україна воює, вони взагалі не розуміють природу цієї війни. Вони не розуміють, що відбувається з тактичної й стратегічної точки зору. Вони просто теоретики, які говорять свою думку.

А ось довіряти потрібно трьом джерелам:

президент Володимир Зеленський – це ставка Верховного головнокомандувача, який абсолютно у матеріалі, який розуміє і наші спроможності, і спроможності Росії – і з точки зору психології ведення війни й таке інше.

головнокомандувач Валерій Залужний – він чітко розуміє тип війни, які операції і як відбуваються, і які ресурси потрібні під ці операції, що є на тому боці. Він дуже добре знає і противника, і наші можливості, відтак обирає той час для тієї чи іншої операції, який дозволить провести її максимально ефективно.

ГУР МО – Кирило Буданов на сьогодні знає набагато краще, що відбувається в Росії, ніж на початку війни.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Буданов знає, що відбувається в Росії. Сьогодні наше ГУР МО на 10 голів вище, ніж розвідка Росії чи будь-якої іншої країни. Ми розуміємо, що відбувається в Росії, на Бахмутському напрямку, на Кремінному напрямку, на напрямку Енергодар – Мелітополь. Ми все знаємо і все розуміємо.

Про спецоперації й контрнаступ я не буду говорити, тому що я можу говорити лише про політичні складові, про наслідки тих чи інших наших дій на полі бою. Ще раз підкреслюю: Зеленський, Залужний та Буданов – це ключові фігури, які точно розуміють, що відбувається, і можуть дати на 95,8% правдивий прогноз, і саме так, як вони говорять, буде розвиватися війна.

Путін не використає ядерну зброю

І ще важливо зрозуміти, що не буде Путін використовувати нуклеарну зброю. Просто при правильній фіналізації війни в Україні в Росії будуть відбуватися певні процеси – деякі суб'єкти будуть ставити певні питання. Їм буде не до того, щоб щось там використовувати.

Ба більше – там розуміють, що можуть бути вкрай негативні наслідки вже не тільки для Путіна, а й для ключових міст Росії. Сьогодні світ розуміє, що не можна допустити використання зброї масового ураження за будь-яких сценаріїв, тому що це одразу обвалить усю глобальну безпеку.

Сьогодні вже навіть Північна Корея говорить про ядерну зброю та міжконтинентальну балістику. Розумієте, що це обвалить усе. І тоді війна в Україні одразу стане трагедією для існування людської цивілізації як такої. Тому, я думаю, що запобіжники вже увімкнені, і Путін це розуміє, а особливо – розуміє його оточення.

Я розумію, що є певна кількість людей в оточенні Путіна, які хочуть у "рай”. Але, я думаю, що 90% його оточення, це люди, які певний час заробляли й крали гроші з російського бюджету не для того, щоб вмерти у 2023 році.

Позиція Путіна щодо переговорів: "Россия готова к диалогу с Украиной, но только если Киев выполнит известные требования и будуть учтены новые территориальные реалии". Питання в тому, що сам Путін не знає нових територіальних реалій. Я так розумію, що припиняти вбивство своїх солдат він не збирається.

Ми завжди повертаємося до ключової тези: для Росії єдиний аргумент – це програш у війні. Вони ж продовжать цю свою стандартну риторику – "визнайте". Вони вже навіть не говорять про денацифікацію культури та російську мову. Тому що зрозуміло, яка російська мова чи російська церва з точки зору державної в Україні. Тому вони сьогодні говорять: "Так, ми готові про щось там з вами домовитися, але давайте зафіксуємо, що ми у вас вкрали землю".

Мені дуже подобається, коли пишуть: "Украина нанесла удар по нашим мобилизованим гражданам". Ви що, жартуєте? Ви прийшли вбивати нас і думали, що ми будемо мовчки дивитися, як нас вбивають? Це ж нонсенс, але вони всерйоз це кажуть.

Сьогодні росіяни чітко заявляють свою позицію: вони не хочуть жодних переговорів, вони хочуть "або – або" – або витримувати паузу, щоб перегрупуватися і перейти у контрнаступ знову і продовжити вбивати нас, або прийдуть на переговори й скажуть: "Дивіться, ми ж в конституцію вписали "у межах адміністративних областей", тому віддайте нам назад Херсон, це наше.

"І Запоріжжя нам віддайте, ми ж Запорізьку область в цілому забрали. А, і не забудьте нам віддати Бахмут. Ми ж там вмирали, але записали, що Донецька область вся наша". Ви розумієте, чому я завжди кажу, що ці люди – несповна розуму. З ними навіть просто розмовляти немає про що, тому що логіки немає.

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Тому давайте зафіксуємо нашу позицію – ми заберемо назад ці території, і тоді сядемо за стіл переговорів. Якщо там буде з ким розмовляти, тому що, на мій погляд, не факт що у Росії буде якась політична еліта, яка не сидіти на лаві підсудних.

І тоді будемо говорити про репарації, демілітаризацію, відповідальні за військові злочин І видачу нам зрадників. Ми як держава Україна будемо наполягати, щоб нам видали Балицького – це ж громадянин України, який зрадив. Є ще суб’єкт Сальдо. Їх мають видати, якщо вони ще будуть живі. Але в міру того, як ми будемо просуватися до кордонів України, багато хто буде знищений Росією.

Пригожин буде "могильником" еліти Путіна

Росіяни планують набрати собі 1,5 мільйона мобілізаційного резерву. Водночас Пригожин катається зі "стендап-програмою" по тюрмах і говорить, що ті, кого набрали на війну, мають кістьми лягти, щоб відплатити борг батьківщині. 20 з них він амністував, а на їхнє місце мають прийти "хлопчики", які катаються на дорогих автомобілях", щоб "захищати" свою країну на території іншої держави.

По-перше, схоже, що Пригожин почав якусь політичну кар'єру і планує стати замінником Путіна та приміряє на себе роль президента, якщо вирішує "кого міловать, а кого казніть". По-друге, вагнерівці не хочуть більше стояти в Бахмуті, бо в них немає зброї, боєприпасів та взагалі бажання бути там.

Пригожин буде ключовим "могильником" еліти Путіна на дуже короткий термін. Це буде дуже цікава та коротка історія Росії – місяць-два, а потім Пригожин зникне. Сьогодні він ключовий "ньюзмейкер" війни – багато говорить про війну і її тип.



Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин / Фото "Настоящее время"

А Росія, вона завжди воює зеками. Мені здається, що до фіналу війни дійде лише тотально зеківська армія. Не буде у них там контрактників та мобілізованих, бо вони будуть знищені. Ключовими ударними угрупованнями будуть зеки.

Філософія життя Росія проста, я можу зафіксувати її однією фразою: "Вкрав, випив, вбив – у тюрму, вийшов, вкрав, випив, вбив – у тюрму, а потім поїхав в Україну воювати". 90% людей в Росії так живуть.

Пригожин це розуміє і хоче очолити цей тренд “перетворення” російської контрактної армії на зеківську. А хто може очолювати зеківську армію? Пригожин.

Він буде швидко масштабуватися до певного часу. А потім прийде з питаннями до Путіна та його найближчого оточення, наприклад, Ковальчуків, бо це гроші. Пригожин прийде і скаже, мовляв, він заплатив ціну й хоче "перерозподілити дохід", тому ці Ковальчуки мають зникнути, а він забере все, що вони "нацарювали", разом з Патрушевими та Усмановим.

Пригожин зробить це обов'язково, тому що Росія втрачає цілісність як держава і ми це бачимо. Всі ці силові вертикалі, коли ФСБ контролювала певні анклавні прояви самостійності та дозволяла "місцевим феодалам" грабувати країну, це все вже розсипається на очах. Саме тому потрібні нові “зірки” і один з них – Пригожин.

А втім, це питання кількості снарядів. Ми ж недарма постійно говоримо про ракети підвищеної дальності. Це дуже важливо.

Росія не має сьогодні спроможності екіпірувати, навіть якщо 10 мільйонів мобілізує. Це ж не питання кількості людей в артилерійській війні. Це іншого типу війна. Це війна високоточної зброї. Ось ви про Макіївку говорите абсолютно вірно. Якщо в нас будуть ракети підвищеної дальності – 100+ кілометрів, то ми зможемо миттєво знищити ту кількість мобілізованих, що буде знаходитись у місцях дислокації – в Криму чи на окупованих територіях тощо.

Таким чином війна не змінить тип, коли Україна ефективно нищить інфраструктуру тилову й поступово просувається по звільненню своїх територій. Ми нашим партнерам пояснюємо, що хочемо пришвидшити фінал війни, хочемо локалізувати її, щоб вона не масштабувалась.