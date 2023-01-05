Байден наголосив, що Путін лукавить, коли хоче перемир'я на православне Різдво 7 січня, адже 25 грудня і на Новий рік диктатора нічого не зупинило. Зокрема, у цей період Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе.

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Байден спіймав Путіна на лицемірстві

Американський президент впевнений, що Путін намагається "передихнути", тому й хоче добитися перемир'я.

Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня та на Новий рік. Я думаю, що він намагається передихнути,

– сказав президент США.

Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має нібито з 12:00 6 січня і протягом всього Різдва.

Путін цинічно просить Україну зробити такий же крок і погодитися на припинення вогню. Міністр оборони Шойгу вже віддав російській армії наказ про "перемир'я".

Як в Україні відреагували на рішення Путіна

Війна в Україні триває з 2014 року й за цей час сторони неодноразово домовлялися про перемир'я. Однак росіяни постійно порушували "режим тиші", відтак ніхто заявам Кремля більше не вірить.

На рішення кремлівського диктатора відреагував радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що в Україні почнеться "тимчасове перемир'я" тільки після того, як Росія покине окуповані території.

Крім того, Подоляк сказав, що Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час, щоб провести додаткову мобілізацію та перегрупування.

Також окупанти хочуть через пропагандистську гру натиснути на європейські спільноти і показати, що вони буцімто припинили вогонь в односторонньому порядку, а Україна нібито продовжує воювати.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Він зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.

У Німеччині теж відповіли Путіну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на пропозицію російського диктатора. Вона сказала, що якби Владімір Путін хотів миру, то повернув би своїх солдатів додому.

За її словами, це "перемир’я" не приносить ні свободи, ні безпеки українцям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Крім того, вона наголосила, що Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви.