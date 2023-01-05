Ба більше, російський диктатор і причина початку цієї кровожерливої війни закликав до такого собі "різдвяного перемир'я" і Київ. Однак у відповідь українці висловили свою лють. Про те, як відреагували в Україні на таку пропозицію, пише 24 канал.

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Договір з Росією не вартий папірця, на якому він підписаний

Зокрема прокоментував таку пропозицію Путіна глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. На його думку, за "доброзичливим" жестом стоять цинічні плани. Так, ці півтори доби Росії насправді потрібні не щоб поласувати кутею чи задуматися про власну душу (якої, вочевидь, і так у них немає), а щоб підтягнути ще більше резервів та боєкомплектів.

Згадаймо, багато десятиріч тому ще фон Бісмарк казав, що договір з Росією не вартий папірця, на якому він підписаний. І ось тоді ці слова треба було запам'ятати і кожного дня, напевно, нагадувати собі,

– підкреслив він.

Також він навів яскравий приклад добрих намірів Росії ще за часів АТО/ООС, коли під виглядом гуманітарних грузів для постраждалих від війни людей на тимчасово окупованих землях Донеччини окупанти насправді завозили військові вантажі. Тож висновок очевидний: "Не можна вірити Росії, жодному їх слову".

Таку ж думку поділяє міський голова Дніпра Борис Філатов. Він переконаний, що за час, який царь-батюшка оголосив "перемир'ям" і закликав Україну зробити те саме, окупанти насправді ж будуть перезаряджати ракети. Сухий розрахунок, який загарбники хочуть "примазати" до великого християнського свята, а не "велич душі".

Народний депутат Вадим Денисенко звернув увагу й на ще одну ймовірну причину оголошення так званого перемир'я – на влучне привітання з Новим роком у Макіївці, де за один вечір захисникам України вдалося "мінуснути" до 600 окупантів. На його думку, такими заявами диктатор просто хоче перемкнути увагу росіян на інший інфопривід.

Спроба в середині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю. Справа в тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовини спрацювала. Більше того, завтра мають озвучити імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів,

– сказав він.

Різдвяне кровопролиття: реакція мережі

Загалом така заява Путіна викликала шквал коментарів у мережі. Однак вони зводяться до одного – нічого з благими намірами така пропозиція спільного не має. Ба більше, як влучно зауважили українці, оголошення такого "перемир'я" уже не перше за час, зокрема, повномасштабної війни. Та й великі релігійні свята – не привід для загарбників зупиняти обстріли, адже всі чудово памятають, що й Великдень не завадив окупантам засипати українців ракетами.

Ба більше, з 2014 року на території тимчасово окупованої Донеччини такі режими тиші оголошувалися не раз. Однак тривали вони іноді не довше лічених хвилин. Ба більше, за цей час Росія може також здійснити низку обстрілів, щоб звинуватити у жертвах саме Україну. Мовляв, що це не ми погані, дивіться, це все "фашистська влада України"

Українці реагують на лицемірну пропозицію Путіна / Скриншоти з соціальних мереж (18+, нецензурна лексика)

Що відомо про різдвяне "перемир'я" Путіна