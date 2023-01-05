Так, росіяни вважають, що потрібно продовжувати воювати. А більшість прихильників Путіна назвали його "муд*ком". Детальніше про їхню реакцію – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

​До теми У Зеленського відреагували на заклик Кіріла до "різдвяного перемир'я"

Як росіяни відреагували на різдвяне "перемир'я"

Жителі країни-агресорки обурилися нововведенням кремлівського диктатора. Вони повністю розкритикували Путіна та почали сіяти паніку:

  • "Це ганьба. Путін просто муд*к"
  • "Сподіваюся, що це жарт"
  • "Він реально знущається?"
  • "Путін ворог армії"
  • "Ой, деб*ли"

Реакція росіян на наказ Путіна припинити вогонь на Різдво / Скриншоти

Деякі росіяни вже впевнені, що їхня недокраїна незабаром програє війну.

  • "Боже, вони роблять все, щоб програти цю війну"
  • "Все, пішла жара"
  • "Нах*я? Або ми воюємо, або нас знищать"
  • "З чого? Щоб ще сатаністи розбили наших мирних та мобілізованих"
  • "Супер, здача Запорізької АЕС та Енергодара"
  • "Один день можуть вбивати наших солдатів безкарно, дякуємо верховному"

Росіяни панікують через наказ Путіна / Скриншоти

Що відомо про різдвяне "перемир'я"

Як стало відомо, диктатор Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має буцімто з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

До речі, патріарх Кіріл також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі Президента.