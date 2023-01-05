Так, росіяни вважають, що потрібно продовжувати воювати. А більшість прихильників Путіна назвали його "муд*ком". Детальніше про їхню реакцію – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

​До теми У Зеленського відреагували на заклик Кіріла до "різдвяного перемир'я"

Як росіяни відреагували на різдвяне "перемир'я"

Жителі країни-агресорки обурилися нововведенням кремлівського диктатора. Вони повністю розкритикували Путіна та почали сіяти паніку:

"Це ганьба. Путін просто муд*к"

"Сподіваюся, що це жарт"

"Він реально знущається?"

"Путін ворог армії"

"Ой, деб*ли"

Реакція росіян на наказ Путіна припинити вогонь на Різдво / Скриншоти

Деякі росіяни вже впевнені, що їхня недокраїна незабаром програє війну.

"Боже, вони роблять все, щоб програти цю війну"

"Все, пішла жара"

"Нах*я? Або ми воюємо, або нас знищать"

"З чого? Щоб ще сатаністи розбили наших мирних та мобілізованих"

"Супер, здача Запорізької АЕС та Енергодара"

"Один день можуть вбивати наших солдатів безкарно, дякуємо верховному"

Росіяни панікують через наказ Путіна / Скриншоти

Важливо! Різдвяне "перемир'я" може бути черговою провокацією Росії. На Великдень 2022 окупанти також запроваджували "тишу", але в підсумку обстріляли Чугуїв на Харківщині, а також Одесу, забравши життя 3-місячної дитини та її мами.

Що відомо про різдвяне "перемир'я"

Як стало відомо, диктатор Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має буцімто з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

До речі, патріарх Кіріл також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі Президента.