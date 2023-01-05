Байден та Шольц підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Таким чином, вони показали непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії Росії.

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Німеччина надасть озброєння Україні

Байден та Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Для цього США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина – БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

До того ж наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot. Тож Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці нашій країні додаткової батареї ППО Patriot.

Окрім цього, Байден та Шольц висловили вдячність за військову підтримку, яку інші члени Альянсу та партнери надають Україні.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленский подякував Байдену та Шольцу за рішення посилити українську оборону. Він назвав це вагомим рішенням.

Матимемо ще одну батарею Patriotі потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі і терміни будуть завтра (6 січня – 24 Канал) – після моєї розмови з паном канцлером,

– сказав український лідер.

Зверніть увагу! Понад чверть зброї та військового спорядження Німеччина з початку 2022 року відправила в Україну. Загальна вартість озброєння для нашої держави становить 2,24 мільярда євро.

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