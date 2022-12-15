Зокрема, Німеччина передала Україні й ракети, і кулемети, і генератори, і запчастини до літаків та багато інших корисних речей.

До теми У Білому домі відреагували на повідомлення ЗМІ про постачання Patriot до України

Допомога Україні від Німеччини

Ракети до IRIS-T

12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин

10 надводних дронів

Запчастини до Мі-24

Боєприпаси реактивної системи залпового вогню до MARS II

28 датчиків та глушників проти дронів

18 розвідувальних дронів

17 важких та середніх мостових систем

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєзапасом

14 Panzerhaubitzen 2000 (спільний проєкт із Нідерландами)

ЗРК IRIS-T

30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів

РЛС виявлення артилерії COBRA*

54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною)

14 900 протитанкових мін

500 зенітних ракет STINGER

2700 зенітних ракет "СТРІЛА"

280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

Запчастини до МіГ-29

30 бронемашин

80 пікапів

7944 протитанкових пістолетів RGW 90 Matador

Це лише маленька частина допомоги. У списку є різноманітні пристрої для глушіння дронів, машини для багатьох сфер діяльності (військових, медиків, швидкої допомоги та прикордонників), вантажівки, різні види патронів та боєприпасів, лікарняні ліжка, спальні мішки, генератори, зимовий одяг та пайки для військових та багато-багато іншого.

Німеччина не розкриває деталей

У Німеччині зауважили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та терміни поставок.

Яка зброя потрібна Україні