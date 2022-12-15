Зокрема, Німеччина передала Україні й ракети, і кулемети, і генератори, і запчастини до літаків та багато інших корисних речей.
До теми У Білому домі відреагували на повідомлення ЗМІ про постачання Patriot до України
Допомога Україні від Німеччини
- Ракети до IRIS-T
- 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин
- 10 надводних дронів
- Запчастини до Мі-24
- Боєприпаси реактивної системи залпового вогню до MARS II
- 28 датчиків та глушників проти дронів
- 18 розвідувальних дронів
- 17 важких та середніх мостових систем
- 5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєзапасом
- 14 Panzerhaubitzen 2000 (спільний проєкт із Нідерландами)
- ЗРК IRIS-T
- 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів
- РЛС виявлення артилерії COBRA*
- 54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною)
- 14 900 протитанкових мін
- 500 зенітних ракет STINGER
- 2700 зенітних ракет "СТРІЛА"
- 280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)
- Запчастини до МіГ-29
- 30 бронемашин
- 80 пікапів
- 7944 протитанкових пістолетів RGW 90 Matador
Це лише маленька частина допомоги. У списку є різноманітні пристрої для глушіння дронів, машини для багатьох сфер діяльності (військових, медиків, швидкої допомоги та прикордонників), вантажівки, різні види патронів та боєприпасів, лікарняні ліжка, спальні мішки, генератори, зимовий одяг та пайки для військових та багато-багато іншого.
Німеччина не розкриває деталей
У Німеччині зауважили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та терміни поставок.
Яка зброя потрібна Україні
- Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб відтіснити росіян до кордонів 23 лютого.
- Зараз ЗСУ потребують 300 танків, 600 – 700 БМП та 500 гаубиць.
- Він зауважив, що отримує менше зброї, ніж потрібно.