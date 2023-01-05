Повний список того, що прийшло, оприлюднили на урядовому сайті Німеччини, зазначає 24 Канал. Додамо, що в Україну скоро мають прибути ще 100 розвідувальних дронів.
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Потужна допомога Силам оборони від Німеччини: що туди увійшло
До нового пакету військової допомоги від німецьких партнерів увійшли розвідувальні безпілотники, необхідні системи для виявлення ворожих дронів, а також ракетні системи й пікапи. Крім того, союзники з Німеччини написали, що незабаром в Україну привезуть 100 дронів для розвідки.
Повний список того, що відправили в Україну цього разу:
- 30 систем виявлення дронів;
- 8 розвідувальних дронів;
- 17 вантажівок 8x8;
- 12 великовантажних причепів;
- 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;
- 1 тягач-транспортер танків М1070;
- 7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- 63 пікапи;
- 20 пускових систем 70-міліметрового калібру на пікапах із запасом ракет;
- 21 генератор;
- 32 мобільні системи опалення;
- 1 карета швидкої допомоги;
- 7 прикордонно-патрульних машин;
- понад 36 тисячі вовняних ковдр.
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Зеленський подякував Шольцу за допомогу Україні
- Напередодні Нового року Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку канцлеру Німеччини. Президент опублікував на своїй офіційній сторінці у твіттері текст з подякою.
- Зеленський підкреслив, що у німецькій політиці відбувся "переломний момент". Після цього, за його словами, допомога Україні значно збільшилася.
- "Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС", – перелічив глава держави. Зауважимо, що сучасне озброєння, яке передає Німеччина та партнери, допомагає значно ефективніше знищувати ворога.