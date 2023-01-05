Повний список того, що прийшло, оприлюднили на урядовому сайті Німеччини, зазначає 24 Канал. Додамо, що в Україну скоро мають прибути ще 100 розвідувальних дронів.

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Потужна допомога Силам оборони від Німеччини: що туди увійшло

До нового пакету військової допомоги від німецьких партнерів увійшли розвідувальні безпілотники, необхідні системи для виявлення ворожих дронів, а також ракетні системи й пікапи. Крім того, союзники з Німеччини написали, що незабаром в Україну привезуть 100 дронів для розвідки.

Повний список того, що відправили в Україну цього разу:

30 систем виявлення дронів;

8 розвідувальних дронів;

17 вантажівок 8x8;

12 великовантажних причепів;

27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;

1 тягач-транспортер танків М1070;

7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

63 пікапи;

20 пускових систем 70-міліметрового калібру на пікапах із запасом ракет;

21 генератор;

32 мобільні системи опалення;

1 карета швидкої допомоги;

7 прикордонно-патрульних машин;

понад 36 тисячі вовняних ковдр.

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