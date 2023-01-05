Полный список того, что пришло, обнародовали на правительственном сайте Германии, отмечает 24 Канал. Добавим, что в Украину скоро должны прибыть еще 100 разведывательных дронов.
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Мощная помощь Силам обороны от Германии: что туда вошло
В новый пакет военной помощи от немецких партнеров вошли разведывательные беспилотники, необходимые системы для обнаружения вражеских дронов, а также ракетные системы и пикапы. Кроме того, союзники из Германии написали, что вскоре в Украину привезут 100 дронов для разведки.
Полный список того, что отправили в Украину на этот раз:
- 30 систем обнаружения дронов;
- 8 разведывательных дронов;
- 17 грузовиков 8x8;
- 12 большегрузных прицепов;
- 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
- 1 тягач-транспортер танков М1070;
- 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
- 63 пикапа;
- 20 пусковых систем 70-миллиметрового калибра на пикапах с запасом ракет;
- 21 генератор;
- 32 мобильные системы отопления;
- 1 карета скорой помощи;
- 7 погранично-патрульных машин;
- более 36 тысяч шерстяных одеял.
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Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине
- В канун Нового года Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку канцлера Германии. Президент опубликовал на своей официальной странице в твиттере текст с благодарностью.
- Зеленский подчеркнул, что в немецкой политике произошел "переломный момент". После этого, по его словам, помощь Украине значительно увеличилась.
- "Оружие, приют для более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС", – перечислил глава государства. Заметим, что современное вооружение, передаваемое Германией и партнерами, помогает значительно эффективнее уничтожать врага.