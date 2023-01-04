Коли пожежник побачив у новинах, що відбувається в Україні, особливо у столиці, вирішив, що не може просто відпочивати і дивитися на людські страждання. Про це Нільс Сал розповів в інтерв'ю журналістам.

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Як німецький пожежник приїхав з Таїланду до Харкова

Я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Мені потрібно щось робити. Тож я вирішив завершити тривалу відпустку і … поїхати в Україну,

– згадує німецький пожежник.

Також він поділився, що його родина була трохи стурбована. Пропонували залишитися в ЄС та, можливо, перевозити біженцям гуманітарку. Втім, Нільс Сал дізнався, що в Україні дуже потрібні рятувальники. Тож уже в березні він поїхав до Харкова і долучився до місцевої команди.

Нільс Сал з українськими рятувальниками / Фото з "Голосу Америки"

Коли Нільс був у Харкові, там було багато обстрілів. Іноді детонації ставалися дуже близько від чоловіка. У рятувальників було багато викликів на пожежу переважно в нічний час. Здебільшого саме на об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, школи, електростанції, лікарні.

"Коли я їхав містом було багато зруйнованих будівель. Дуже помітно, що зруйновані були саме ті, що дуже нагадують міську інфраструктуру", – каже Нільс. Він не боявся, що помре, втім, завжди була думка, що щось може статися.

Німецький пожежник у Харкові / Фото з "Голосу Америки"

Нільс Сал працює з рятувальниками у Харкові / Фото з "Голосу Америки"

"Ця війна не знає кордонів"

Також Нільс в Україні роздавав людям їжу як волонтер та документував воєнні злочини Росії.Німець ділиться, що його співвітчизники до роботи в Україні ставилися по-різному. Одні це дуже цінували. З іншого боку, у Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля. Втім, пожежник запевняє, що це і його війна.

Для мене ця війна – це щось спільне. Війна спрямована проти всього того, чого ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і Голокосту, війна яка підриває Організацію Об'єднаних Націй, Загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію, рівність. Ця війна не знає кордонів,

– підсумував Нільс Сал.