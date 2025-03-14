Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що тут все порівняно просто. Вступ України до НАТО буде можливий, коли всі 32 члени Альянсу будуть згодні. Наразі цього немає.

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Що робити Україні

Як наголосив Ступак, на цьому тлі не варто зараз йти в "помиральну яму". Найкращою гарантією безпеки для нашої держави завжди будуть Збройні Сили України. Потрібно якнайбільше вкладатися у власний військово-промисловий комплекс.

Коли Україна матиме свої ракети, снаряди, то жодна країна не зможе на нас натиснути та заборонити використовувати ті ж ракети у випадку повторного вторгнення Росії. Якщо ми будемо сподіватися лише на іноземну допомогу, то нам в будь-який момент можуть сказати щось на кшталт: "Тут не можна. Там не можна",

– зазначив Ступак.

Тому в будь-якому випадку потрібно орієнтуватися на власне виробництво зброї. Це – ключ до безпеки України.

Нагадаємо, у генсека Марка Рютте поцікавилися, чи зняте зараз з порядку денного питання вступу України до НАТО. Він угукнув, але не вдавався до деталей.