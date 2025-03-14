Глава НАТО також сказав, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані" після війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Рютте Напередодні пройшла зустріч Рютте та Трампа у Білому домі. Вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США.

Уже наступного дня в інтерв'ю для Bloomberg TV у Рютте поцікавилися, чи справді Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це він відповів ствердне "Так".