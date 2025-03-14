Дональд Трамп зазначив, що ще обговорить "приєднання" острова до США із генсеком Альянсу. Рютте зі свого боку висловив бажання залишитися поза межами цієї дискусії, оскільки не хоче втягувати блок у це питання, передає 24 Канал.

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Копенгаген обурений Рютте

Депутат парламенту Данії, голова Комітету оборони країни Расмус Ярлов розкритикував Рютте.

Ми не схвалюємо, що Генеральний секретар НАТО жартує з Трампом про Гренландію у такий спосіб. Це могло б означати війну між двома країнами НАТО,

– написав він у соцмережі "Х".

Ярлов нагадав, що Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і ніколи не хоче стати американською.

Нагадаємо, що на виборах у Гренландії перемогла опозиційна Демократична партія, яка отримала майже 30% голосів, та має сформувати коаліцію. Обидві провідні партії, Демократична та Naleraq, виступають за незалежність Гренландії від Данії.