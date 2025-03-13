Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з головою НАТО Марком Рютте.

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США планують анексувати Гренландію

У четвер, 13 березня, Дональд Трамп в черговий раз заговорив про плани Сполучених Штатів анексувати Гренландію.

Я думаю, що це відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову,

– сказав він.

За його словами, це необхідно для "міжнародної безпеки". Президент також додав, що США "збираються замовити" 48 криголамів, і це допоможе зміцнити позицію країни, "оскільки весь цей регіон стає дуже важливим".

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився коментувати можливу анексію Гренландії США. Водночас він заявив, що "важливо забезпечити безпеку цього регіону", враховуючи активне використання Китаєм та Росією арктичних маршрутів.

Варто зазначити, що нещодавно у Гренландії пройшли вибори, на яких несподівано перемогла партія, що виступає за незалежність острова. Опозиційна Демократична партія отримала майже 30% голосів і тепер має сформувати коаліцію, щоб керувати надалі.

Раніше Дональд Трамп вже неодноразово висловлював бажання купити Гренландію, обіцяючи острову безпеку та інвестиції, однак отримав негативну реакцію. Зокрема прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде назвав висловлювання президента зневажливими, підкресливши, що така риторика відштовхує потенційних союзників США.