Так, у своїй соцмережі Truth Social президент США вкотре заявив, що хоче володіти Гренландією. Він пообіцяв їй гарантувати безпеку та мільярди доларів інвестицій, передає 24 Канал.

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Трамп не відмовляється від Гренландії

Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими. І, якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів,

– заманював Трамп.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде не залишив без коментаря нові марення американського президента. В інтерв’ю телеканалу DR він назвав висловлювання Трампа зневажливими.

Егеде підкреслив, що Гренландія заслуговує на шанобливе ставлення, яке Трамп не хоче проявляти до неї, відколи став знову президентом.

Чиновник зауважив, що подібна поведінка американського лідера відштовхує країни, які хотіли б мати тіснішу співпрацю зі США. Також Егеде назвав Трампа "непередбачуваним" і сказав, що він змушує людей почуватися у небезпеці.

Нагадаємо, бажання купити Гренландію Трамп висловив під час першого виступу перед Конгресом. У Гренландії відповіли, що вона не продається.