Трамп зазначив, що Україна та Росія повинні укласти угоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Breaking News.

Дивіться також Трамп не визнає, що його митна політика вплинула на фондовий ринок

"Карт нема" ні в Росії, ні в України

Президент США Дональд Трамп уточнив свою відому фразу, яку постійно повторює. Він зазначав, що в України "немає карт", щоб вести переговори з Росією. Зеленський на переговорах з Трампом у Білому домі казав йому на це, що "прийшов не карти грати".

Тепер Трамп уточнив, що карт немає також Росія.

Ви знаєте, я сказав, що вони (Україна, – 24 Канал) не мають карт. Ніхто насправді не має карт. Росія не має карт. Що треба зробити – це укласти угоду. Вони мають зупинити вбивства, це безглузда війна,

– заявив Трамп.

Він додав, що тисячі людей гинуть на війні та у мирних містах України. Це, каже Трамп, важливіше за гроші. Він знову заявив, що війни не сталося б якби він був президентом у 2022 році. Також нібито тоді не було б жодних інших проблем у США, що зараз актуальні, зокрема інфляція, поспішний вихід з Афганістану та інше.

Президент США також зазначив, що Україна, на його думку, підпише угоду про корисні копалини, а цей тиждень може принести багато важливих кроків.