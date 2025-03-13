Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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США планируют аннексировать Гренландию
В четверг, 13 марта, Дональд Трамп в очередной раз заговорил о планах Соединенных Штатов аннексировать Гренландию.
Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову,
– сказал он.
По его словам, это необходимо для "международной безопасности". Президент также добавил, что США "намерены заказать" 48 ледоколов, и это поможет укрепить позицию страны, "поскольку весь этот регион становится очень важным".
Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать возможную аннексию Гренландии США. В то же время он заявил, что "важно обеспечить безопасность этого региона", учитывая активное использование Китаем и Россией арктических маршрутов.
Стоит отметить, что недавно в Гренландии прошли выборы, на которых неожиданно победила партия, выступающая за независимость острова. Оппозиционная Демократическая партия получила почти 30% голосов и теперь должна сформировать коалицию, чтобы управлять в дальнейшем.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно выражал желание купить Гренландию, обещая острову безопасность и инвестиции, однако получил негативную реакцию. В частности премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал высказывания президента пренебрежительными, подчеркнув, что такая риторика отталкивает потенциальных союзников США.