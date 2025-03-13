На выборах в Гренландии неожиданно победила партия, выступающая за независимость острова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Кто победил

Во время голосования в парламент автономии 11 марта оппозиционная Демократическая партия получила почти 30% голосов. Именно эта партия теперь должна сформировать коалицию, чтобы управлять в дальнейшем.

На втором месте оказалась партия Naleraq. В то же время действующая правящая коалиция потеряла почти половину поддержки избирателей по сравнению с прошлыми выборами.

Интересно, что обе политические силы открыто выступают за независимость Гренландии от Дании.

Ранее Дональд Трамп вновь выразил желание купить Гренландию, обещая ей безопасность и инвестиции, но получил негативную реакцию со стороны острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал высказывания Трампа неважными, подчеркнув, что такая риторика отталкивает потенциальных союзников США.