Пропагандисты говорят отправлять на войну срочников

Голоса очень слабые, потому что их владельцы знают – не промахнулись. И слишком нагнетать на тему "новой волны мобилизации не будет" они не могут. Иначе выстрелят себе в ногу.

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В России уже были введены некоторые ограничения на границе. На фоне этого пропагандист Владимир Соловьев внезапно предложил отправлять на войну срочников, которые якобы этого хотят. Прям массово хотят.

Этот выпад резко диссонирует с "отсутствием необходимости" проводить мобилизацию. По российской традиции часть срочников узнает, что они "хотят на войну", прямо на фронте.

Почему россияне хотят перенести мобилизацию

Как и сообщала наша разведка, следующая волна мобилизации в России будет объявлена примерно 15 – 16 января. Примерно, потому что может быть принято решение, которое начнет работать через день – два.

Если этого не случиться, и начало второй волны перенесут на 2 – 4 недели – вообще замечательно. У россиян есть мотивация: после Макеевки добиться хоть какого-то успеха, чтобы собирать "мобиков" на каком-нибудь более-менее положительном фоне. Отсюда истерические атаки на Соледар.