Оккупанты постоянно усиливаются, а успеха не достигают
1. Враг атаковал двумя штурмовыми группами, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса передовые позиции ВСУ на направлении Куземовка – лес Попов, Куземовка – Стельмаховка.
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Также россияне силами штурмовых групп из состава сводных подразделений типа "Шторм" 752-го МСП 3-й МСД 20-й ЗВА при поддержке бронетехники предприняли не менее двух попыток атаковать передовые позиции ВСУ в направлении к западу от Площадки - юго-восточнее Макеевки.
2. На направлении Шипиловка – Белогоровка противник ввел в бой подразделения 206-го стрелкового полка МР 2-го АК. Вместе с подразделениями 1-го МСБ этой бригады 2 роты этого полка попытались атаковать на указанном направлении передовые позиции ВСУ. Безрезультатно.
Командование противника, судя по этим упорным и перманентным попыткам ликвидировать тактическое Белогоровское выступление ВСУ, вполне понимает его значение, как для дальнейшего содержания района Кременной, так и обеспечения устойчивости своей системы обороны в направлении Лисичанска.
Однако уже в течение месяца достичь чего-то "путного" на этом участке оно так и не сумело. Даже несмотря на то, что оперирующие на этом направлении подразделения 2-го АК почти регулярно усиливаются и доукомплектовываются дополнительными силами и средствами.
Россияне усложнили поставки ВСУ, но окружить их – не могут
3. В районе Соледара противник пытается полностью охватить район обороны ВСУ в городе путем продвижения в направлении Краснополовки (с севера) и Красной Горы – Парасковиевки (с юга). Противнику удалось взять под огневой контроль своими средствами поражения дорогу Т-0513 (Бахмут – Северск) в отдельных точках:
- возле поселка Благодатное,
- Сакко и Ванцетти.
Этим россияне существенно усложнили поставки предметов МТЗ для нужд тактической группы ВСУ, ведущей жесткие оборонительные бои в Соледаре. (ВСУ продолжают удерживать центральную и северо-западную и западную части города). Но оцепление этой группы противнику ни позавчера, ни вчера, ни сегодня достичь не удалось.
Более того, общая ситуация в районе Соледара выглядит для противника не так благоприятно, как ему кажется. Дело в том, что за Соледаром вдоль указанного пути существует достаточно подготовленная и мощная линия обороны ВСУ. В то же время, юго-восточная часть города, куда зашли штурмовые отряды "Вагнера", достаточно эффективно простреливается средствами поражения ВСУ.
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Одновременно к северо-западу уровень местности постепенно повышается. Поэтому новые передовые позиции ВСУ, как в самом Соледаре, так и севернее и южнее него, в сущности занимают господствующее положение относительно местности, на которой противник пытается организовать штурмовые действия.
Даже если допустить, что украинское командование одобрит решение о полном уходе из района Соледара, это никоим образом не приблизит российские войска к цели – полной блокировке Бахмута с севера. Это очевидно.
Даже если россияне возьмут Соледар, без артиллерии они обречены
К тому же, следует учитывать, что непосредственно на Северском направлении противнику так и не удалось достичь чего-то весомого (а без этого даже тактическое значение занятия района Соледара для россиян, мягко говоря, выглядит очень сомнительным). Зато вагнеровцев и луганских "мобиков" там будет положено немало.
Враг усиливается на Юге
4. Начиная с 4 января противник начал активную перегруппировку своих подразделений из состава резерва 58-й ЗВА в район Михайловки Запорожской области и в направлении Токмака. В частности, отмечается перемещение по крайней мере одного ПДБ 11-й ОДШБР в направлении Радивоновка – Веселое.
А также фиксируется появление в районе Михайловки и Токмака дополнительных подразделений 37 МСБР и 5 ТБР, которые явно выдвинулись из района перед Крымскими перешейками.
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В связи с этим, возникает вполне закономерный вопрос – для чего?
Задание минимум и максимум для россиян
После достаточно оживленной дискуссии между нашими координаторами, мы пришли к общему выводу – вероятным вариантом является очередная попытка командования противника "взять" Орехов. Хотя, конечно, вполне возможно допустить, что так враг просто стремится усилить оборону в направлении Васильевки и Токмака.
Но, зная привычки и примерный образ мышления российских командиров и начальников, все же наиболее вероятным нам кажется выбор ими именно "активного способа решения проблемы".
К этому их подталкивает 2 важных фактора:
- необходимость отодвинуть огневые позиции дальнобойных украинских средств поражения, способных "пробивать" сухопутный коридор между Донбассом и Крымом (особенно на участке Бердянск – Мелитополь). Это – задача-максимум;
- стремление "снять угрозу прорыва националистических банд в Мелитополь", по крайней мере, в ближайшее время. Это – задача-минимум.