Французы вовремя сделали первый шаг

Скорее всего, французы знали или понимали, что в новом году американцы начнут передавать Украине бронетехнику.

К теме Германия проснулась: Берлин будет еще больше помогать ВСУ

Поэтому они раньше американцев, буквально днем ранее, передают свою бронетехнику Украине. В СМИ они герои, их все благодарят. Это можно будет припомнить при решении вопроса будущей техники для ВСУ после окончания войны.

Немцы ждут до последнего, кормят какими-то договоренностями с партнерами, обижаются на посла, заставляют заменить посла. Скандал по скандалам. Потом вдруг у них ломаются Puma так вовремя, что вопроса передачи Marder теперь вообще не стоит. О танках даже не спрашивайте.

Французы делают первый шаг. Они герои. США прогнозируемо начинают передавать Bradley. Они главные союзники, с ними все ясно. Немцы сразу дают текст об общем разговоре Джо Байдена и Олафа Шольца, в результате которого передают Marder.

Рекомендуем Как Кинбурнская коса стала кинжалом под ребром оккупантов

Германия помогает больше, но делает это своеобразно

В сухом остатке есть: