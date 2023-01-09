Германия может сформировать новую танковую бригаду в ВСУ

Для начала, в новости о передаче Marder для ВСУ у Spiegel был такой спойлер – дают именно 40 машин, чтобы сформировать танково-гренадерский батальон.

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Вряд ли Бундесвер не в курсе, что механизированный батальон ВСУ имеет 31 ББМ по штату. Поэтому здесь может быть два варианта:

или немцы просто с нуля для нас подготовят панцергренадерский батальон на Marder как раз под контрнаступление, анонсированное на март 2023 года;

или немцы готовят танково-гренадерский батальон на Marder, который в бою будет прикрывать танки Leopard 2, также переданные в распоряжение ВСУ.

Да, есть вариант, что Объединенная Европа сбросится где-то на 90 Leopard, чтобы сформировать новую танковую бригаду в составе ВСУ. Но может быть и более интересный вариант.

Производитель Leopard 2, германский концерн Rheinmetall, на днях заключил большой контракт на строительство боеприпасного завода в Венгрии. Rheinmetall KMW, который в течение 2023 – 2025 годов должен поставить венгерской армии 44 новых Leopard 2A7. Вполне возможно, что Будапешт согласится "разменять" снарядный завод на отсрочку поставок танков, потому что готовые машины пойдут для ВСУ.

В теме с Patriot возник такой политический нюанс – Германия могла самостоятельно заявить о передаче таких ЗРК Украине, но нет. Она заявила об этом совместно с Белым домом. Возможно, здесь дело в том, что в конце ноября 2022 года США и Германия договорились о производстве зенитных ракет Patriot на мощностях немецкого ОПК.

Похоже, здесь возникает конфигурация, согласно которой американские комплексы Patriot в строю ВСУ будут заряжаться именно немецкими ракетами. Соответственно, переоснащение нашей ПВО на Patriot будет совместным проектом США и Германии, с участием Польши, освоившей производство некоторых элементов таких ЗРК.

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В плане борьбы с "летающими мопедами" россиян принято обращать внимание на зенитные танки Gepard. А ведь на днях Германия поставила для ВСУ не менее интересную систему под обозначением APKWS.

Это легкая система ПВО, оснащенная управляемой американской ракетой Hydra и предназначенная для уничтожения дронов массой до 50 килограммов. Этого вполне достаточно для сбивания российских "Орлан-10" и "Ланцета". Возможно, для поражения 200-килограммовых "Шахидов" тоже хватит.

Почему Берлин был нерешительным по вопросу оружия для Украины

Почему немцы до сих пор не давали нам бронетехнику и системы ПВО?

По "броне" – переоценили свои силы в плане возможностей достать нам технику советского образца, в рамках кольцевых обменов.

По противовоздушной обороне – думали, что ПЗРК "Игла", запчастей к МиГ-29 и комплектующих к советским ЗРК будет вполне достаточно.

А то, что выглядело как нерешительность и нежелание немцев давать нам две батареи Patriot, предназначенные для Польши, – ну так мы на самом деле проспали активацию той же 5-й статьи Устава НАТО, где о коллективной самообороне.

Одна страна-член Альянса физически ощутила слабость своей ПВО на фоне ракетной угрозы от России, другая – выделила в качестве помощи свои войска противовоздушной обороны.

В будущем Германия может предоставить ВСУ еще другие ББМ

Бундесвер имеет на самом деле не так много техники, которую можно с ходу передать ВСУ – в строю только 234 танка Leopard 2 (в то время как поляки имеют 237 таких машин) и около 400 Marder. Поэтому, вполне возможно, что со временем Берлин предложит нам поставить некоторые перспективные машины за счет федерального правительства.

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Например, KF51 Panther – новейший основной танк, который по характеристикам на голову выше Leopard 2A7. Первая презентация опытного образца прошла летом 2022 года. Или KF41 – некий гибрид с шасси от БМП Lynx и с башней от Leopard 2.

Мы вступаем в период, когда Западу стала выгодна во всех смыслах наша победа над Россией. Поэтому нам будут помогать оружием даже выше потолка возможностей. Даже если, на первый взгляд, все будет выглядеть недостаточным.