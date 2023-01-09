Кто задал Байдену самый важный вопрос

Но что-то пока мешает пожилому нерешительному человеку в Овальном кабинете реализовать эту достойную позицию в поставках героической Украины оружия победы.

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Решительный украинский генерал стоит в 84 километрах от Мелитополя и готов пройти этот путь, взять ключевой в системе российской обороны город и положить конец агонии Путина, колебаниям Байдена и геноциду украинского народа. Но для этого ему нужно 300 танков, 700 бронетранспортеров и 500 гаубиц.

Генсек НАТО Столтенберг справедливо сказал: "Цена, которую мы платим, – это деньги. В то же время цена, которую платят украинцы, – кровь. Если Путин добьется успеха, мы все заплатим гораздо более высокую цену".

Сегодня в Белом доме и Капитолии президент бьющейся до крови Украины будет убеждать Запад выполнить свой союзнический долг.

Прошло совсем немного времени, но мы уже можем оценить, насколько убедительны были 21 декабря в Вашингтоне президент Владимир Зеленский и украинская журналистка Ольга Кошеленко, задавшая Байдену заключительный и самый главный вопрос на совместной пресс-конференции двух президентов:

"Когда началось полномасштабное вторжение, официальные лица США заявили, что Украина никогда не получит системы Patriot, потому что, как вы сказали, это может привести к опасной эскалации. А сегодня вы их поставляете. Однако Украина нуждается в большем потенциале вооружений, включая ракеты большой дальности – ATACMS. Возможно, я покажусь наивной, но нельзя ли сделать этот процесс более коротким и предоставить Украине необходимые для освобождения всех ее территорий вооружение без проволочек? Спасибо".

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По своему политическому эффекту я бы сравнил его со знаменитым вопросом Татьяны Малкиной на первой и последней пресс-конференции Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР 19 августа 1991 года: "Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?".

Вопрос Малкиной сломил ГКЧП. Не сам по себе, конечно, ведь эта структура была уже внутренне сломанной.

Так же и с вопросом Ольги Кошеленко. Судя по извинительному и невнятному тону ответа Байдена, его самого уже тяготили те вериги самоограничений в военной помощи Украине, которые навязывали ему "непораженцы" во главе с его советником по национальной безопасности:

"Ответ – да. Но существует целый Альянс, которому крайне важно продолжать поддерживать Украину. Идея о том, что мы дадим Украине военные средства, которые принципиально отличаются от уже поступающих, потенциально могла бы расколоть НАТО. Так или иначе, мне есть что еще сказать, но я, наверное, уже сказал слишком много.

В начале нового года в Украину посыпались обещания новых поставок

Вот слово наше от 2 января: резко возросшая субъектность Украины, а также осознание Западом исторической миссии Украины обвалили позиции "непораженцев" в администрации США. Как справедливо заметил, выступая в Верховной Раде после своего визита в Вашингтон, президент Зеленский: "Украина стала одним из лидеров свободного мира. Мы помогли Западу найти себя и почувствовать, насколько он преобладает. Никто уже там не боится России".

И, наконец, 4, 5, 6, 7 января из Вашингтона и европейских столиц обрушился рождественский каскад депеш, заявлений, решений и утечек о грядущих в ближайшее время поставках Украине современных наступательных вооружений. Не просто наступательных, а именно заточенных под ту стратегическую наступательную операцию, на которую очень прозрачно намекал человек, стоящий в 84 (пока!) километрах от Мелитополя.

Вся эта огромная информация будет систематизирована на 8-м "Рамштайне". Встреча 55-ти министров обороны стран-союзников Украины назначена на 20 января. Союзники согласуют и надежно обеспечат материальными ресурсами план принуждения преступного путинского режима к миру на известных четырех условиях (мирный план Зеленского), закрепленных в двух совместных заявлениях G7/G8 по Украине:

безоговорочная победа Украины и полное восстановление ее территориальной целостности;

гарантии безопасности Украины в послевоенный период;

репарации от России;

привлечение к ответственности русских военных преступников, в том числе и Путина.

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В неотвратимости реализации плана принуждения убеждают и такие индикаторы последних дней, как решение стран НАТО о резком увеличении производства вооружений и презрительно холодная реакция всего Запада на путинское рождественское "перемирие".

Еще несколько недель назад с ним бы очень долго созванивались и сюсюкались по этому поводу. Сегодня же реакция Киева, Вашингтона, Лондона, Брюсселя и даже Парижа идентична: "пошел на…".

Он (Путин – 24 Канал) взвешен и очень легок. Максимальный срок жизни этого жалкого "православного" сморчка исчисляется очень просто. Единственный оставшийся у него военно-политический ресурс – трупы "мобиков".

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На какой сотне тысяч (миллионе) Россия перестанет их ему покорно снабжать? Он сам не знает. Надеется несколько месяцев протянуть. Но, наконец, переданные Украине современные системы вооружения позволят ей перемалывать путинскую биомассу быстрее, чем российские военкомы могут ее поставлять.

Безоговорочная капитуляция путинской "дзюдохерии" должна быть принята до 31 мая 2023 года. 31 мая 1223 года Русь потерпела тяжкое поражение в битве на Калке. Монголо-ордынско-московитское иго продолжалось в разных формах 800 лет. Оно не имеет права переползти в свое девятое столетие.