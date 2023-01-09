Кто задал Байдену самый важный вопрос
Но что-то пока мешает пожилому нерешительному человеку в Овальном кабинете реализовать эту достойную позицию в поставках героической Украины оружия победы.
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Решительный украинский генерал стоит в 84 километрах от Мелитополя и готов пройти этот путь, взять ключевой в системе российской обороны город и положить конец агонии Путина, колебаниям Байдена и геноциду украинского народа. Но для этого ему нужно 300 танков, 700 бронетранспортеров и 500 гаубиц.
Генсек НАТО Столтенберг справедливо сказал: "Цена, которую мы платим, – это деньги. В то же время цена, которую платят украинцы, – кровь. Если Путин добьется успеха, мы все заплатим гораздо более высокую цену".
Сегодня в Белом доме и Капитолии президент бьющейся до крови Украины будет убеждать Запад выполнить свой союзнический долг.
Прошло совсем немного времени, но мы уже можем оценить, насколько убедительны были 21 декабря в Вашингтоне президент Владимир Зеленский и украинская журналистка Ольга Кошеленко, задавшая Байдену заключительный и самый главный вопрос на совместной пресс-конференции двух президентов:
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По своему политическому эффекту я бы сравнил его со знаменитым вопросом Татьяны Малкиной на первой и последней пресс-конференции Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР 19 августа 1991 года: "Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?".
Вопрос Малкиной сломил ГКЧП. Не сам по себе, конечно, ведь эта структура была уже внутренне сломанной.
Так же и с вопросом Ольги Кошеленко. Судя по извинительному и невнятному тону ответа Байдена, его самого уже тяготили те вериги самоограничений в военной помощи Украине, которые навязывали ему "непораженцы" во главе с его советником по национальной безопасности:
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Вот слово наше от 2 января: резко возросшая субъектность Украины, а также осознание Западом исторической миссии Украины обвалили позиции "непораженцев" в администрации США. Как справедливо заметил, выступая в Верховной Раде после своего визита в Вашингтон, президент Зеленский: "Украина стала одним из лидеров свободного мира. Мы помогли Западу найти себя и почувствовать, насколько он преобладает. Никто уже там не боится России".
И, наконец, 4, 5, 6, 7 января из Вашингтона и европейских столиц обрушился рождественский каскад депеш, заявлений, решений и утечек о грядущих в ближайшее время поставках Украине современных наступательных вооружений. Не просто наступательных, а именно заточенных под ту стратегическую наступательную операцию, на которую очень прозрачно намекал человек, стоящий в 84 (пока!) километрах от Мелитополя.
Вся эта огромная информация будет систематизирована на 8-м "Рамштайне". Встреча 55-ти министров обороны стран-союзников Украины назначена на 20 января. Союзники согласуют и надежно обеспечат материальными ресурсами план принуждения преступного путинского режима к миру на известных четырех условиях (мирный план Зеленского), закрепленных в двух совместных заявлениях G7/G8 по Украине:
- безоговорочная победа Украины и полное восстановление ее территориальной целостности;
- гарантии безопасности Украины в послевоенный период;
- репарации от России;
- привлечение к ответственности русских военных преступников, в том числе и Путина.
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В неотвратимости реализации плана принуждения убеждают и такие индикаторы последних дней, как решение стран НАТО о резком увеличении производства вооружений и презрительно холодная реакция всего Запада на путинское рождественское "перемирие".
Еще несколько недель назад с ним бы очень долго созванивались и сюсюкались по этому поводу. Сегодня же реакция Киева, Вашингтона, Лондона, Брюсселя и даже Парижа идентична: "пошел на…".
Он (Путин – 24 Канал) взвешен и очень легок. Максимальный срок жизни этого жалкого "православного" сморчка исчисляется очень просто. Единственный оставшийся у него военно-политический ресурс – трупы "мобиков".
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