Німеччина може сформувати нову танкову бригаду в ЗСУ

Для початку, в новині про передачу Marder для ЗСУ в Spiegel був такий спойлер – дають саме 40 машин, щоб сформувати танково-гренадерський батальйон.

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Навряд чи Бундесвер не в курсі, що механізований батальйон ЗСУ має 31 ББМ за штатом. Тому тут може бути два варіанти:

або німці просто з нуля для нас підготують панцергренадерський батальйон на Marder акурат під контрнаступ, анонсований на березень 2023 року;

або ж німці готують танково-гренадерський батальйон на Marder, який в бою прикриватиме танки Leopard 2, також передані в розпорядження ЗСУ.

Так, є варіант, що Об'єднана Європа скинеться десь на 90 Leopard, щоб сформувати нову танкову бригаду в складі ЗСУ. Але може бути й цікавіший варіант.

Виробник Leopard 2, німецький концерн Rheinmetall, на днях уклав великий контракт на будівництво боєприпасного заводу в Угорщині. Rheinmetall KMW, який впродовж 2023 – 2025 років має поставити угорській армії 44 нові Leopard 2A7. Цілком можливо, що Будапешт погодиться "розміняти" снарядний завод на відстрочку постачання танків, бо вже готові машини підуть для ЗСУ.

В темі з Patriot виник такий політичний нюанс – Німеччина могла самостійно заявити про передачу таких ЗРК Україні, але ж ні. Вона заявила про це спільно із Білим домом. Можливо, тут справа у тому, що наприкінці листопада 2022 року США та Німеччина домовились про виробництво зенітних ракет до Patriot на потужностях німецького ОПК.

Схоже, тут виникає конфігурація, за якою американські комплекси Patriot в строю ЗСУ заряджатимуться саме німецькими ракетами. Відповідно, переоснащення нашої ППО на Patriot буде спільним проєктом США та Німеччини, із дотичною участю Польщі, яка освоїла виробництво деяких елементів таких ЗРК.

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У плані боротьби із "літаючими мопедами" росіян заведено звертати увагу на зенітні танки Gepard. Але ж на днях Німеччина поставила для ЗСУ не менш цікаву систему під позначенням APKWS.

Це легка система ППО, оснащена керованою американською ракетою Hydra та призначена саме для знищення дронів масою до 50 кілограмів. Цього цілком достатньо для збивання російських "Орлан-10" і "Ланцет". Можливо, для ураження 200-кілограмових "Шахідів" також вистачить.

Чому Берлін був нерішучим у питанні зброї для України

Чому ж німці досі не давали нам бронетехніку та системи ППО?

По "броні" – переоцінили свої сили в плані можливостей дістати нам техніку радянського зразка, в рамках кільцевих обмінів.

По протиповітряній обороні – думали, що ПЗРК "Ігла", запчастин до МіГ-29 та комплектувальних до радянських ЗРК буде цілком достатньо.

А те, що здавалося нерішучістю та небажання німців давати нам дві батареї Patriot, призначені для Польщі, – ну так ми насправді проспали активацію тієї самої 5-ої статті Статуту НАТО, там де про колективну самооборону.

Одна країна-учасник Альянсу фізично відчула слабкість своєї ППО на тлі ракетної загрози від Росії, інша – виділила як допомогу свої війська протиповітряної оборони.

У майбутньому Німеччина може надати ЗСУ ще інші ББМ

Бундесвер має насправді не так багато техніки, яку можна з ходу передати ЗСУ – в строю лише 234 танки Leopard 2 (у той час, як поляки мають 237 таких машин) і близько 400 Marder. Тому, цілком можливо, що з часом Берлін запропонує нам поставити деякі перспективні машини коштом федерального уряду.

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Наприклад, KF51 Panther – новітній основний танк, який за характеристиками на голову вищий за Leopard 2A7. Перша презентація дослідного зразка відбулась влітку 2022 року. Або ж KF41 – такий собі гібрид із шасі від БМП Lynx та з баштою від Leopard 2.

Ми вступаємо в період, коли Заходу стала вигідною в усіх сенсах наша перемога над Росією. Тому нам допомагатимуть зброєю навіть вище за стелю можливостей. Навіть, якщо, на перший погляд, все виглядатиме недостатнім.