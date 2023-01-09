Росіяни віддзеркалили власні втрати

Шокова цифра одномоментних втрат російських окупантів у Макіївці (за російськими даними число вбитих і поранених становить близько 600 осіб) зайшла в російське інфополе краще, ніж офіційна брехня.

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Міноборони Росії почало безладно знищувати на своїх брифінгах "Хаймарси". Але це не допомогло. Щоб забрати негатив, вони пішли далі.

Міноборони Росії почало розганяти сигнал, що внаслідок "актів відплати" у Краматорську вбито понад 600 українських військовослужбовців. Цифра "600" тут невипадкова – це класичний приклад російської тактики "віддзеркалення".

Макіївка – кілька підводних човнів "Курськ"

Це визнання, що вони борються з поширенням конкретної цифри. Зараз цю цифру женуть з усіх російських прасок. Незабаром російське населення буде переконане, що "втрата 600 осіб" – це про українців.

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Росіяни "дзеркалять" у чоло саме тоді, коли є чітке влучення в конкретний факт. Щоб створювалася картинка: "Так, це правда, але це не про нас, а про них. Ви щось плутаєте".

"Макіївка" – це кілька (не буду зараз уточнювати 2/3/4) підводних човнів "Курськ" убитими. Традиції брехні про втрати за 20 років у Росії лише зміцнилися.