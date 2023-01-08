Нам потрібно підтримувати національно-визвольні рухи пригноблених народів імперії, щоб вони поклали край її існуванню.
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Завдання українців на 2023 рік
- Пояснити собі та Заходу (а також і Сходу) неможливість подальшого існування імперії через постійні загрози, які вона створює.
- Разом з міжнародною спільнотою запустити незворотні процеси трансформації імперії, щоб вона вже більше нікому і ніколи не загрожувала (це і є Перемога).
- Разом з міжнародними донорами витиснути з української влади необхідні й обіцяні реформи, щоб не втратити шанс на євроінтеграцію та гроші на відбудову.
- Добитися максимальної економічної свободи для перезапуску економіки.
- Запустити відбудову на принципах Лугано: партнерство, фокус на реформи, прозорість та підзвітність, демократична участь та децентралізація, залучення бізнесу та громадянського суспільства, гендерна рівність та інклюзивність, сталість.
- Створити психологічні, духовні, інституційні основи для повернення всіх, хто виїхав, і почати створювати матеріальні основи.
- Скористатися потужністю бренду країни для залучення інвестицій, розвитку експорту та отримання позицій на міжнародній арені.
- Збільшувати число міжнародних союзників на всіх материках.
- Домогтися негайного відновлення всіх демократичних процедур та процесів після завершення військових дій.
- Запровадити перехідне урядування на територіях, що були окуповані з 2014 року.
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Можна продовжувати, але це вже забагато. Тому додам ще один пункт: не з'їхати з глузду, підтримувати один одного та гуртувати сили, щоб виконати всі ці пункти.
P.S. Пишуть про вступ у НАТО та переформатування ООН. Мені ці завдання видаються досить великими для 2023 року, скоріше за все, це вже 2024 рік. Викинути Росію з ООН – важливе завдання, яке входить в пункт №2.