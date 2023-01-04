Чому росіяни виявилися неефективними перед ЗСУ

Пригожин активно конкурує з вищим військовим керівництвом Росії. Він дозволяє собі критикувати міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника генштабу ЗС Росії Валєрія Герасімова.

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Ця критика Пригожина, як правило, не приводить до якихось реальних результатів, які б вплинули на політичну та військову вагу обох близьких соратників Путіна. Однак очевидно, що успіх "Вагнера" у боротьбі за Бахмут дав можливість Пригожину говорити про те, що його бандити діють ефективніше, ніж інші бандити, тобто військовослужбовці збройних сил Росії.

Тому ЗС Росії не зацікавлені в успіху вагнерівців під Бахмутом, а вагнерівці не зацікавлені в тому, щоб успіху досягли ЗС Росії. Таким чином два угруповання, які діють на користь Путіна, конкурують між собою. Вони не можуть ефективно протистояти оборонній і наступальній стратегії Збройних Сил України.

Провал під Бахмутом – вина Путіна

Президент Росії, який завжди намагався створити систему, в якій одні представники його найближчого оточення конкурували б з іншими й боролися за його увагу, потрапив у власну пастку.

Зараз для війни в Україні та якихось ефективних результатів на фронті російським окупантам в Україні потрібна єдність. Їм потрібна загальна стратегія у визначені напрямків наступу на позиції ЗСУ з метою окупації нових українських регіонів та знищення ненависної для Путіна держави.

У результаті виходить, що військові та вагнерівці конкурують між собою, заважають один одному і критикують публічно один одного у сигналах, які адресують або до Путіна, або до представників федеральної служби безпеки.

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У результаті ми маємо те, що маємо. Російським збройним силам не вдається реально змінити ситуацію на Донеччині. Крім того, їм доводиться мати серйозні проблеми на Луганщині.

Конфлікт між окупантами може зробити війну затяжною

Ми виходимо на ситуацію, в якій навіть рік продовження війни може не принести росіянам тієї мети, згідно з якою й починалася так звана "спецоперація", – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У перспективі це робить війну затяжним і довготривалим конфліктом, у якому ЗСУ будуть робити все можливе, щоб вигнати російських окупантів з української землі. Росіяни, своєю чергою, докладатимуть максимальних зусиль, щоб втриматися на тих позиціях, які вони займають зараз, а також створити умови для окупації нових українських регіонів.

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Інакше і на збройні сили Росії, і на вагнерівців чекають серйозні проблеми у стосунках з Путіним. Ані Шойгу, ані Герасімову, ані Пригожину не хочеться втрачати ті мільярди прибутків, які вони мають завдяки перебуванню у найближчому оточенні Путіна. То ж вони будуть воювати й зазнавати поразки.