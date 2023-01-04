Росія навіть не намагається вигадати переконливіші фейки
Це частина ідеологічного впливу. Тут дуже важливо не втратити почуття міри, тому що замість підбадьорливого або дезорганізованого ефекту станеш посміховиськом і отримаєш зворотне в результаті.
Актуально Подарунок на Новий рік: хто здав росіян у Макіївці ЗСУ
Це розуміють усі. Або майже всі. Але мінвбивства Росії – це щось особливе.
Прочитав заяву міністерства оборони Росії після їхнього Макіївського успіху – приголомшливо!
"Вогнем у відповідь знищено Himars, що образив їх, установки РСЗВ "Вампір", 800 ракет, сотні українських військовослужбовців. Техніка, автомобілі... А загиблі у Макіївці винні самі! Увімкнули телефони!"
Брехня, як основа ідеології.
Брехня, як привід для агресії.
Брехня в історичних фактах.
Брехня скрізь.
І особливо не морочаться правдоподібністю. Навіщо? Звиклий до брехні народ з'їсть усе.
Що насправді трапилося у Макіївці
- У Новорічну ніч ЗСУ вирішили "привітати" ворога зі святом. Наші воїни завдали ракетного удару по ПТУ №19 у тимчасово окупованій Макіївці. Там розміщувалися російські мобілізовані.
- За різними даними, унаслідок удару близько 400 окупантів загинули, а ще 300 отримали поранення.
- У Генштабі ЗСУ підтвердили удар в Макіївці, водночас у Кремлі намагалися перекласти відповідальність на своїх же. Там заявили, що солдати користувалися мобільними телефонами та нехтували правилами безпеки.
- Тепер Кремль намагається применшити втрати у Макіївці.