Росія навіть не намагається вигадати переконливіші фейки

Це частина ідеологічного впливу. Тут дуже важливо не втратити почуття міри, тому що замість підбадьорливого або дезорганізованого ефекту станеш посміховиськом і отримаєш зворотне в результаті.

Актуально Подарунок на Новий рік: хто здав росіян у Макіївці ЗСУ

Це розуміють усі. Або майже всі. Але мінвбивства Росії – це щось особливе.

Прочитав заяву міністерства оборони Росії після їхнього Макіївського успіху – приголомшливо!

"Вогнем у відповідь знищено Himars, що образив їх, установки РСЗВ "Вампір", 800 ракет, сотні українських військовослужбовців. Техніка, автомобілі... А загиблі у Макіївці винні самі! Увімкнули телефони!"

Брехня, як основа ідеології.

Брехня, як привід для агресії.

Брехня в історичних фактах.

Брехня скрізь.

І особливо не морочаться правдоподібністю. Навіщо? Звиклий до брехні народ з'їсть усе.

Що насправді трапилося у Макіївці