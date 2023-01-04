Россия даже не пытается придумать более убедительные фейки

Это часть идеологического воздействия. Тут очень важно не потерять чувство меры, потому что вместо ободряющего или дезорганизующего эффекта станешь посмешищем и получишь обратное в результате.

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Это понимают все. Или почти все. Но минубийства России – это нечто особое.

Прочел заявление министерства обороны России после их Макеевского успеха – потрясающе!

"Ответным огнем уничтожены обидевшие их Himars, установки РСЗО "Вампир", 800 ракет, сотни украинских военнослужащих. Техника, автомобили... А погибшие в Макеевке виноваты сами! Включили телефоны!"

Ложь, как основа идеологии.

Ложь, как повод для агрессии.

Ложь в исторических фактах.

Ложь везде.

И особо не замораживаются правдоподобием. Зачем? Привыкший ко лжи народ съест все.

Что на самом деле случилось в Макеевке