Россия даже не пытается придумать более убедительные фейки
Это часть идеологического воздействия. Тут очень важно не потерять чувство меры, потому что вместо ободряющего или дезорганизующего эффекта станешь посмешищем и получишь обратное в результате.
Актуально Подарок на Новый год: кто сдал россиян в Макеевке
Это понимают все. Или почти все. Но минубийства России – это нечто особое.
Прочел заявление министерства обороны России после их Макеевского успеха – потрясающе!
"Ответным огнем уничтожены обидевшие их Himars, установки РСЗО "Вампир", 800 ракет, сотни украинских военнослужащих. Техника, автомобили... А погибшие в Макеевке виноваты сами! Включили телефоны!"
Ложь, как основа идеологии.
Ложь, как повод для агрессии.
Ложь в исторических фактах.
Ложь везде.
И особо не замораживаются правдоподобием. Зачем? Привыкший ко лжи народ съест все.
Что на самом деле случилось в Макеевке
- В Новогоднюю ночь ВСУ решили "поздравить" врага с праздником. Наши воины нанесли ракетный удар по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке. Там размещались русские мобилизованные.
- По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, а еще 300 получили ранения.
- В Генштабе ВСУ подтвердили удар в Макеевке, в то же время в Кремле пытались переложить ответственность на своих же. Там заявили, что солдаты пользовались мобильными телефонами и пренебрегали правилами безопасности.
- Теперь Кремль пытается уменьшить потери в Макеевке.