Нам нужно поддерживать национально-освободительные движения угнетенных народов империи, чтобы они положили конец ее существованию.
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Задание украинцев на 2023 год
- Объяснить себе и Западу (а также Востоку) невозможность дальнейшего существования империи из-за постоянных угроз, которые она создает.
- Вместе с международным сообществом запустить необратимые процессы трансформации империи, чтобы она уже больше никому и никогда не угрожала (это и есть Победа).
- Вместе с международными донорами вытеснить из украинской власти необходимые и обещанные реформы, чтобы не упустить шанс на евроинтеграцию и деньги на восстановление.
- Достичь максимальной экономической свободы для перезапуска экономики.
- Запустить восстановление по принципам Лугано: партнерство, фокус на реформы, прозрачность и подотчетность, демократическое участие и децентрализация, привлечение бизнеса и гражданского общества, гендерное равенство и инклюзивность, постоянство.
- Создать психологические, духовные, институциональные основы для возвращения всех уехавших и начать создавать материальные основы.
- Воспользоваться мощностью бренда страны для привлечения инвестиций, развития экспорта и получения позиций на международной арене.
- Увеличивать число интернациональных союзников на всех материках.
- Добиться немедленного возобновления всех демократических процедур и процессов после завершения военных действий.
- Ввести переходное управление на оккупированных с 2014 года территориях.
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Можно продолжать, но это уже слишком много. Поэтому добавлю еще один пункт: не сойти с ума, поддерживать друг друга и сплачивать силы, чтобы выполнить все эти пункты.
P.S. Пишут о вступлении в НАТО и переформатировании ООН. Мне эти задачи кажутся достаточно большими для 2023 года, скорее всего это уже 2024 год. Выбросить Россию из ООН – важная задача, входящая в пункт №2.