Россия не сможет скопировать эту систему

Фонд FMS минобороны США закупает и передает Украине 18 комплектов IFADTS (International Field Artillery Tactical Data System). Это экспортная версия новой системы управления артиллерией армии США AFADTS.

Читайте также Как Резников испортил планы Кремля о новой волне мобилизации

Аналогичных систем у вооруженных сил России нет из-за значительного технологического и организационного отставания от НАТО. Россияне не смогут это скопировать. А мы сможем создать преимущество в управлении. Для этого следует понять приоритеты и возможности, которые открываются для ВСУ. Фактически мы полноценно вводим американскую доктрину сетевой центрической войны, это следует осознать, проанализировав американские источники.

Что такое система IFADTS/AFADTS физически?

Это автоматизированная система управления артиллерийскими подразделениями. Она создает ситуационную осведомленность о своих и враждебных силах, а также определяет порядок действий подразделений и поражение целей. То есть это специальная военная сеть компьютеров, соединенных через терминал по каналам радиосвязи, защищенной от помех РЭС.

Это компактный и мобильный командный пункт управления артиллерией, которой можно непрерывно управлять с одного или нескольких ноутбуков в любых условиях в режиме реального времени.

IFADTS объединит операторов в тылу и на передовой

В чем значение системы IFADTS/AFADTS для управления?

1. Система автоматизирует и ускоряет 2 ключевых составляющих боевого управления из "цикла Бойда" – ориентацию в обстановке и принятие решения командиром на поражение.

На войне первостепенное значение имеет не общее количество войск, орудий, снарядов, ракет или разведданных, а способность командиров иметь единый протокол взаимодействия со всеми подразделениями в зоне ответственности. А также максимально быстро поражать определенные цели, обеспечивая оптимальный маневр своих войск, рациональное использование ресурсов и корректировку своих действий благодаря новым разведывательным данным и обратной связи.

2. Система позволяет реализовать современную американскую доктрину сетецентрической войны:

объединяет в единой системе всех операторов на поле и в тылу. Они получают общее видение ситуации и понимание действий других операторов;

формирует единый протокол коммуникации, позволяющий мгновенно добавлять новые данные, корректировать ситуацию всеми операторами системы, создавать обратную связь;

устраняет вертикальную иерархию и необходимость согласования решений на поражение сверху вниз и снизу вверх, то есть позволяет принимать решение мгновенно;

позволяет автоматизировать весь цикл боя от цели до ее поражения.

Рекомендуем Ситуация с газом в ЕС лучше, чем была до войны: как Россия потеряла свой козырь

Современная война – это фронт сенсоров

Как IFADTS/AFADTS изменит тактику в войне с Россией?

1. Эта максимальная скорость артиллерии необходима для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения огневых позиций русской артиллерии и минометов, сменяющих позиции после стрельбы. HIMARS, MLRS, Pz2000 и Ceasar оснащены автоматизированными системами управления огнем, интегрированными с IFADTS/AFADTS.

То есть, сразу после получения приказа на поражение цели на экране, командир артиллерийско-ракетного подразделения одним касанием введет параметры цели для поражения и сможет мгновенно открыть огонь. Если подразделение замаскировано в районе сосредоточения, система просчитывает оптимальный маршрут выхода на позицию для стрельбы. После залпа она просчитывает маршрут для маневра и ухода, чтобы избежать ответного огня или атак русских дронов.

2. Я много писал, что современная война – это не фронт людей. Это фронт сенсоров. Ибо сенсоры обеспечивают наблюдение, передачу данных и прицеливание, которое точнее и быстрее человеческого глаза. Боеспособность людей определяется их способностью эффективно использовать сенсоры в руках.

Нужна именно автоматизированная система, собирающая данные от операторов. Ведь детекторов много. IFADTS дает командиру возможность осознавать и управлять фронтом сенсоров – мгновенно получать данные:

от радаров артиллерийской разведки, фиксирующих полет русских снарядов;

от дронов, наблюдающих за целями;

от спутников, делающих снимки;

от радиоэлектронной разведки, фиксирующей радиопереговоры;

от своих и соседних подразделений на поле боя;

от своих подразделений в тылу, занимающихся ремонтом и подвозом боекомплекта.

Теперь все эти данные не будут выкладываться разрозненно. Они будут мгновенно отображаться на экране у командира артиллерии в этом районе, у разведчиков, у командира взвода или батареи HIMARS, или MLRS, непосредственно наносящей удар.

3. Максимальная эффективность применения IFADTS будет тогда, когда организация управления артиллерией ВСУ будет по-настоящему построена на стандартах НАТО.

IFADTS – это и есть тот стандарт, под применение которого нам нужно реформировать армию. Впоследствии, очевидно, наши союзники смогут поставлять свою автоматизированную систему Army Battle Command System для всей нашей армии, составляющей IFADTS/AFADTS. Это может стать началом большой реформы.



Схема применения автоматизированной системы управления артиллерией армии США AFADTS-IFADTS

Весной новые системы уже будут на фронте

Когда IFADTS появится на фронте и будет ли заметно действие?

1. В закупке отмечено, что вместе с системой закупается программа обучения, рассчитанная на 7 недель. На фронт системы могут поступить в ближайшие 3 месяца. Возможно, и раньше, если тренировки операторов уже начались.

Важно На праздники будет почти спокойно: когда враг может нанести новый массированный удар по Украине

2. В 2022 году, согласно сообщениям компании Lockheed Martin, они произвели около 10 000 высокоточных ракет M30-M31. Согласно принятому военному бюджету США, Lockheed Martin получила 5-летний контракт на производство 106 тысяч высокоточных ракет.

То есть, производство значительно увеличивается. Повышение качества управления будет усилено увеличением количества ракет, чтобы уничтожать российские батареи, склады и командные пункты в гораздо большем количестве, чем в прошлом году.