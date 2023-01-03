Цены на газ ниже, чем были до войны

Год назад – только представьте – было на 30% меньше. Это стало одним из ключевых факторов решения Владимира Путина начать с нами войну.

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Он полагал, что Евросоюз без России никак. А оказалось, что зависимость от России блокирует путь в будущее и убивает Европу, как старого наркомана, и дает зарабатывать российской мафии.

Цена на газ в ЕС также упала ниже довоенного уровня. Здесь нам даже бог погоды помогает.

Проблема газа на следующий год – почти решена

Более того, теплая зима уже частично решила проблему газа на следующую зиму. Все потому, что в хранилища среди зимы начали закачивать больше газа, чем потребляют. И это среди зимы!

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Этот год может и должен стать концом России как энергетической империи. Европы, как сферы энергетического влияния России, больше не будет. Энергетический год начался хорошо.