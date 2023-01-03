Ціни на газ нижчі, ніж були до війни

Рік тому – тільки уявіть – було на 30% менше. Це стало одним з ключових факторів рішення Владіміра Путіна почати війну з нами.

Читайте також Новий рік може принести ордер на арешт Путіна: яких ще перемог очікувати на юридичному фронті

Він думав, що Євросоюз без Росії ніяк. А виявилося, що залежність від Росії блокує шлях в майбутнє і вбиває Європу як старого наркомана та ще й дає заробляти російській мафії.

Ціна на газ в ЄС також впала нижче за довоєнний рівень. Тут нам навіть бог погоди допомагає.

Проблема газу на наступний рік – майже вирішена

Ба більше, тепла зима вже частково вирішила проблему газу на наступну зиму. Все тому, що до сховищ посеред зими почали закачувати більше газу, ніж споживають. І це посеред зими!

Цікаво Підтримують Україну, але не на 100%: хто на Заході досі допомагає Росії

Цей рік може і має стати кінцем Росії як енергетичної імперії. Європи, як сфера енергетичного впливу Росії, більше не існуватиме. Енергетичний рік почався добре.