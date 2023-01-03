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Что было раньше Саммит Украина – ЕС, ночная атака дронами-камикадзе: хронология 313 дня войны

05:26 Обычные люди могут помочь СБУ выявлять предателей и корректировщиков огня. В действительности это очень просто. Для этого нужно быть внимательными и сообщать правоохранителям о любых подозрительных людях.

02:48 На протяжении многих лет Кремль инвестировал огромные суммы денег в то, чтобы Россия "иметь вторую армию в мире". Однако война в Украине показала, что это все было бессмысленно, а путинские солдаты ничтожны. В этом, в частности, уверены западные аналитики.

01:53 В западных регионах России, что недалеко от границы с Украиной, снова неспокойно. В частности, стало известно о серии взрывов, прогремевших под Воронежем, Курском и вблизи других крупных городов вражеского государства.

00:58 Украинская защитница Мариуполя, с позывным "Пташка", в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором декламирует поэзию. В произведении говорится, в частности, о величии Украины и мести врагам.

00:18 Украинцу из Кривого Рога удалось собрать беспилотник, по многим характеристикам превосходящий иранский аналог. Мужчина отмечает, что дрон летает на расстояние около 300 километров и может нести более 10 килограммов взрывчатки.

00:01 Украина очень нуждается в дальнобойном оружии западного образца. И эксперты говорят, что наши военные могут ее получить, ведь ВСУ уже использовали именно украинское высокоточное и дальнобойное оружие для уничтожения вражеских объектов на большом расстоянии, доказав, что "имея возможность атаковать Москву – мы не атаковали гражданские объекты". А это была одна из причин, почему западные партнеры не предоставляли Украине дальнобойное оружие.