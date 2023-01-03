Несколько дней во многих регионах Украины не выключали свет, а теперь приходится возвращаться в привычные будни. Но оказалось, что теплая погода играет на руку и ситуация с использованием лимитов значительно лучше. Какая ситуация со светом, читайте на 24 канала.

Актуально Энергетик объяснил, почему происходит удорожание электроэнергии в Украине

В Киеве снова экстренные отключения

Из-за очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры Киева 2 января в столице применяли экстренные отключения. Энергетики сообщили, что делают все, чтобы в домах киевлян было светло. Однако вернется ли город к плановым отключениям 3 января, пока неизвестно.

В Киевской области отключение уже отменили.

График отключений в Черкассах

3 января до 14.00 отключений электроэнергии в Черкасской области не планируется. Уже с 14:00 до 23:00 регион вернется к применению зеленых графиков почасовых отключений: четыре часа со светом, два – без света.

Отключение в Запорожье

До 14:00 почасовых стабилизационных отключений электроэнергии по Запорожской области не будет. В дальнейшем решение об их восстановлении или невозобновлении будет зависеть от того, будет ли уровень энергопотребления по региону соответствовать лимитам, что докажет НЭК "Укрэнерго".

Если ситуация изменится, сообщат об этом дополнительно.

График отключения света в Киеве

График отключения электроэнергии 2 января:

Город Ровно – ознакомиться здесь ;

Ровенская область – ознакомиться здесь.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль уточнил, что графики будут применяться только в случае недостаточности лимитов. Также они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Отключение света в Виннице

В облэнерго сообщили, что график обесточивания на 3 января:

1 очередь: 18:00 – 20:00;

2 очередь: 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;

3 очередь: 16:00 – 18:00, 22:00 – 23:00.

Ситуация со светом в Полтаве

На сегодняшний день "Полтаваоблэнерго" получило достаточный лимит электроэнергии. Следовательно, ограничение потребления установили только с 14:00 до 23:00. Тогда будет действовать формула +4/-2. Так что света не будет в такие часы:

1 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

2 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00

3 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

В Сумах до обеда без отключений

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что 3 января с 00.00 до 14.00 применения графиков отключений по Сумской области не планируется.

График отключения света в Хмельницкой области.

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 января, с 00:00 до 14:00 почасовых отключений не будет. После 14:00 – отключения будут происходить по графику почасовых отключений по одной очереди:

14:00 – 15:00 – ІІ очередь;

15:00 – 19:00 – ІІІ очередь;

19:00 – 23:00 – IV очередь

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

В Одессе действуют обновленные графики

В Одессе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

В Черновцах тоже графики

"Черновцыоблэнерго" обнародовали график отключений на 3 января. Найти свою группу можно по ссылке.



Черновцыоблэнерго обнародовало график / Инфографика "Черновцыоблэнерго"