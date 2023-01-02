Именно с этим связано незначительное повышение тарифов для промышленных предприятий. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике "Центра Разумкова" Максим Белявский. По его мнению, это довольно простой способ накопить средства для энергосистемы.

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Фиксированная цена для бытовых потребителей не изменится

Он отметил, что Правительство Украины четко артикулировало, что фиксированная цена для бытовых потребителей не будет меняться в течение военного положения и 6 месяцев после победы Украины.

Изменения в части тарифа на услуги передачи электроэнергии и тарифа на диспетчеризацию для промышленных потребителей от "Укрэнерго" изменились примерно на 3%, что в конечной стоимости электрической энергии отражается максимум в 20 копейках,

– подчеркнул он.

По его словам, конечная стоимость электроэнергии для промышленных учреждений вместо 5 гривен 20 копеек составит 5 гривен 40 копеек.

"И это гораздо дешевле, чем использовать генераторы. Себестоимость электроэнергии, производимой ими, составляет примерно 8 гривен", – заметил эксперт.

Должны быть скромными

Он считает, что по стоимости конечной продукции, в интересах потребителя максимально профинансировать все ремонтные работы "Укрэнерго" и минимизировать количество часов включения генераторных установок.

Также мы должны быть скромными в своих требованиях, ведь сегодня 95% всех ремонтных работ финансируется нашими союзниками. Поэтому этот фактор мы тоже должны учитывать,

– рассказал Белявский.

Он отметил, что сегодня подавляющее большинство промышленных предприятий в стране импортоориентированые и получают доходы в иностранной валюте. Курс валюты с февраля 2022 года вырос, и соответственно, у таких предприятий выросли доходы в гривне. Что значительно превышает расходы, которые они будут нести после незначительного, минимального роста конечной стоимости электрической энергии.

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Привлечение общественных организаций

Также эксперт по энергетике разъяснил ситуацию по донатам граждан на закупку оборудования для энергосистемы Украины.

По его мнению, сделать это довольно сложно, потому что спецификация оборудования – узлов, деталей, которые нужны сейчас для энергосистемы, насчитывает примерно сотни тысяч уникальных позиций.

Найти их самостоятельно тем или иным общественным организациям будет сложно. Так как мало знать название того или иного условно переключателя, нужно иметь по меньшей мере техническое образование для того, чтобы оценить, что именно эта деталь будет инсталлирована в энергосистему.

– подчеркнул Белявский.

Он отметил, что целесообразнее привлекать общественные организации для информационно-просветительской и волонтерской работы.

"Например, в случае отключения электрической энергии обеспечивать пожилых людей или малообеспеченные семьи элементарными средствами связи, аккумуляторами, павербанками, питьевой и технической водой, обычными радиоприемниками", – отметил он.

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