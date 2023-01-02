А все благодаря работе Министерства энергетики Украины, Укрэнерго и других хозяйствующих субъектов в энергетической отрасли. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский.

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Сколько времени продлятся минимальные отключения

Так, принятый украинскими энергетиками комплекс мероприятий позволил нашим гражданам пройти праздничные дни с минимальным дефицитом электроэнергии в энергосистеме.

Минимальное количество отключений будет с нами еще не менее 7 – 10 дней. Это связано с тем, что в течение праздничных дней крупные промышленные предприятия уменьшают объемы производства, а это сказывается на спросе на электрическую энергию, природный газ и т.д.,

– заметил эксперт по энергетике.

По его словам, специалисты по энергетике реализуют комплекс мер для того, чтобы и после праздничных дней, когда энергосистема будет нагружаться дополнительным спросом со стороны промышленных предприятий, дефицит энергосистемы не увеличивался.

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Возможно ли вообще больше не выключать свет

В сети распространяются "теории заговора" якобы, если за праздники удалось не отключать свет, то можно не делать это и вообще. Впрочем, их следует отвергнуть, поскольку это элементы ИПСО врага. Белявский обратил внимание, что обычно они активизируются накануне атаки и действуют после нее.

Что же касается самих отключений, следует понимать, что раньше энергосистема не работала на такое количество коммутаций и графиков отключения света. Поэтому для того, чтобы оборудование могло и дальше выполнять свои функции, его постоянно нужно ремонтировать.

Так, в определенный момент времени условное реле вследствие механического изменения его состояния может просто не подать электроэнергию.

"По состоянию на сегодняшний день наши славные энергетики используют все возможности, чтобы поддерживать оборудование, то есть осуществляют ремонт. Таким образом, чтобы потребитель максимально этого не чувствовал", – подчеркнул эксперт по энергетике.

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