В Укрэнерго сообщили, что прошедшие несколько дней были сложными для наших энергетиков. Враг снова пытался оставить украинцев без света.
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Врагу не удалось достичь поставленной цели
В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения.
В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются.
По состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как в праздники, так и будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток.
Впрочем, украинская энергосистема испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий.
Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.
Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности,
– говорится в сообщении.
Последняя атака дронами
- В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства.
- В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены.
- В частности, в небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей. К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.
- Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната заявил, что россияне используют "Шахиды", чтобы истощить нашу ПВО. "В прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", – сказал он.