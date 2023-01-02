В Укрэнерго сообщили, что прошедшие несколько дней были сложными для наших энергетиков. Враг снова пытался оставить украинцев без света.

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Врагу не удалось достичь поставленной цели

В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения.

В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются.

По состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как в праздники, так и будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток.

Впрочем, украинская энергосистема испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий.

Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности,

– говорится в сообщении.

Важно. В Укрэнерго и дальше призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Последняя атака дронами