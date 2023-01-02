В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства.
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Защитники уничтожили 39 дронов
В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены.
К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Отмечают, что все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами.
Кроме того, защитники неба уничтожили два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
Враг пытался атаковать Днепр
Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 вражеских беспилотников и высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, летевшая в направлении города Днепр.
Еще 3 "Шахида" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, "Шахидов" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру.
В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Враг также атаковал Николаев и Киев
- Этой ночью враг выпустил дроны-камикадзе по Николаевской области и Киеву.
- Во время ночной дроновой атаки на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 6 "Shahed-136" и еще 1 – подразделением Нацгвардии. Также один вражеский беспилотник удалось сбить силам противовоздушной обороны в Умани.
- В небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей. К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.