В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства.

Читайте также Напряженная первая ночь 2023: враги выпустили по Днепропетровщине ракету Х-59МК2 и 3 "Шахида"

Защитники уничтожили 39 дронов

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены.

К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Отмечают, что все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Враг пытался атаковать Днепр

Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 вражеских беспилотников и высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, летевшая в направлении города Днепр.

Еще 3 "Шахида" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, "Шахидов" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру.

В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Враг также атаковал Николаев и Киев