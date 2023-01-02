Полковник ОК "Юг" Владислав Назаров рассказал, что ночью вражеские дроны атаковали Николаевскую область. Однако Силы обороны юга обеспечивают стабильный контроль ситуации.
К слову Ночная атака "Шахидами": в Киеве повреждены энергообъекты, начались аварийные отключения
Захватчики атаковали Николаевщину
Во время ночной дроновой атаки, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 6 "Shahed-136" и еще 1 - подразделением Нацгвардии.
Также один вражеский беспилотник удалось сбить силам противовоздушной обороны в Умани.
По информации Назарова, в море продолжается шторм, корабельная группировка врага в Черном море состоит из 6 единиц, среди которых 1 ВДК, в Азовском – 1. Ракетоносители – в пунктах базирования.
Жуткая атака Киева
- Также в эту ночь враг атаковал столицу Украины. В небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.
- Известно, что мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киева. Впоследствии заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что там обломки дрона упали на проезжую часть.
- Также стало известно, что в результате атаки дронами пострадал 19-летний парень. Он получил резаную рану стопы, наступив на стекло, разлетевшееся после падения обломков.
- В новогоднюю ночь оккупанты также атаковали Киев дронами-камикадзе. Тогда практически до рассвета украинские защитники сбивали их в небе над столицей. Известно, что тогда удалось сбить 32 воздушных цели врага. К этому были привлечены все. "Шахиды" сбивали с ПЗРК, авиации, систем ПВО.
- В сети показали возмутительные фото обломков вражеских беспилотников. Перед тем как выпустить дроны, россияне оставляли на них "поздравления" для украинцев.