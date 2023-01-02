Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що вночі ворожі дрони атакували Миколаївську область. Однак Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації.

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Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 "Shahed-136" і ще 1 – підрозділом Нацгвардії.

Також один ворожий безпілотник вдалося збити силам протиповітряної оборони в районі Умані.

За інформацією Назарова, в морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 ВДК, в Азовському – 1. Ракетоносії – в пунктах базування.

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