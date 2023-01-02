Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що вночі ворожі дрони атакували Миколаївську область. Однак Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації.
До слова Нічна атака "Шахідами": у Києві пошкоджено енергооб'єкти, розпочалися аварійні відключення
Загарбники атакували Миколаївщину
Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 "Shahed-136" і ще 1 – підрозділом Нацгвардії.
Також один ворожий безпілотник вдалося збити силам протиповітряної оборони в районі Умані.
За інформацією Назарова, в морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 ВДК, в Азовському – 1. Ракетоносії – в пунктах базування.
Моторошна атака Києва
- Також у цю ніч ворог атакував столицю України. У небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.
- Відомо, що потужний вибух пролунав у Деснянському районі Києва. Згодом заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що там уламки дрона впали на проїжджу частину.
- Також стало відомо, що внаслідок атаки дронами постраждав 19-річний хлопець. Він отримав різану рану стопи, наступивши на скло, яке розлетілося після падіння уламків.
- У новорічну ніч окупанти також атакували Київ дронами-камікадзе. Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею. Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога. До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.
- У мережі показали обурливі фото уламків ворожих безпілотників. Перед тим, як випустити дрони, росіяни залишали на них "привітання" для українців.