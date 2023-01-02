Про це мешканців попередив очільник Київської міської ради Віталій Кличко. Аварійні відключення світла у столиці – наслідки атаки "Шахідами".

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Можуть бути проблеми з теплом

Віталій Кличко додав, що у столиці не лише аварійні відключення електроенергії. Також внаслідок нічної атаки без струму залишилися об'єкти теплопостачання. Тож можлива відсутність опалення.

Що стосується водопостачання, то воно, запевняє Кличко, відбувається у штатному режимі.

Атака дронами тривала пів ночі

Зауважимо, що цієї ночі неспокійно було у багатьох областях. З 23:00 1 січня по майже 04:00 2 січня у них лунала повітряна тривога. Тоді була загроза як ракетних атак, так і ударів дронами-камікадзе.

За наявною інформацією, у небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.

Відомо, що потужний вибух пролунав у Деснянському районі Києва. Згодом заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що там уламки дрона впали на проїжджу частину.

Києва. Згодом заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що там уламки дрона впали на проїжджу частину. Також стало відомо, що внаслідок атаки дронами постраждав 19-річний хлопець. Через необережність він отримав різану рану стопи, наступивши на скло, яке розлетілося після падіння уламків.

Через необережність він отримав різану рану стопи, наступивши на скло, яке розлетілося після падіння уламків. Додамо, що у новорічну ніч окупанти також атакували Київ дронами-камікадзе. Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею. Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога. До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто фотографувати та викладати у мережу уламки дронів-камікадзе. Вони всі промарковані. І саме номери бортів дозволяють окупантам зрозуміти, чи досягли безпілотники своїх цілей. Не будьте мимоволі корегувальниками ворожих обстрілів по Україні.