Про це мешканців попередив очільник Київської міської ради Віталій Кличко. Аварійні відключення світла у столиці – наслідки атаки "Шахідами".
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Можуть бути проблеми з теплом
Віталій Кличко додав, що у столиці не лише аварійні відключення електроенергії. Також внаслідок нічної атаки без струму залишилися об'єкти теплопостачання. Тож можлива відсутність опалення.
Що стосується водопостачання, то воно, запевняє Кличко, відбувається у штатному режимі.
Атака дронами тривала пів ночі
- Зауважимо, що цієї ночі неспокійно було у багатьох областях. З 23:00 1 січня по майже 04:00 2 січня у них лунала повітряна тривога. Тоді була загроза як ракетних атак, так і ударів дронами-камікадзе.
- За наявною інформацією, у небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.
- Відомо, що потужний вибух пролунав у Деснянському районі Києва. Згодом заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що там уламки дрона впали на проїжджу частину.
- Також стало відомо, що внаслідок атаки дронами постраждав 19-річний хлопець. Через необережність він отримав різану рану стопи, наступивши на скло, яке розлетілося після падіння уламків.
- Додамо, що у новорічну ніч окупанти також атакували Київ дронами-камікадзе. Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею. Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога. До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.
Нагадуємо, що ні в якому разі не варто фотографувати та викладати у мережу уламки дронів-камікадзе. Вони всі промарковані. І саме номери бортів дозволяють окупантам зрозуміти, чи досягли безпілотники своїх цілей. Не будьте мимоволі корегувальниками ворожих обстрілів по Україні.