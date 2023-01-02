Об этом жителей предупредил глава Киевского городского совета Виталий Кличко. Аварийные отключения света в столице – последствия атаки "Шахидами".
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Могут быть проблемы с теплом
Виталий Кличко добавил, что в столице не только аварийные отключения электроэнергии. Также в результате ночной атаки без тока остались объекты теплоснабжения. Так что возможно отсутствие отопления.
Что касается водоснабжение, то оно, уверяет Кличко, происходит в штатном режиме.
Атака дронами длилась пол ночи
- Заметим, что этой ночью было неспокойно во многих областях. С 23:00 1 января до 04:00 2 января у них звучала воздушная тревога. Тогда была угроза как ракетных атак, так и ударов дронами-камикадзе.
- По имеющейся информации, в небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей. К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.
- Известно, что мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киев. Впоследствии заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что там обломки дрона упали на проезжую часть.
- Также стало известно, что в результате атаки дронами пострадал 19-летний молодой человек. По неосторожности он получил резаную рану стопы, наступив разлетевшееся после падения обломков стекло.
- Добавим, что в новогоднюю ночь оккупанты также атаковали Киев дронами-камикадзе. Тогда практически до рассвета украинские защитники сбивали их в небе над столицей. Известно, что тогда удалось сбить 32 воздушных цели врага. К этому были привлечены все. "Шахиды" сбивали с ПЗРК, авиации, систем ПВО.
Напоминаем, что ни в коем случае не стоит фотографировать и выкладывать в сеть обломки дронов-камикадзе. Они все промаркированы. И именно номера бортов позволяют оккупантам понять, достигли ли беспилотники своих целей. Не будьте невольно корректировщиками вражеских обстрелов по Украине.