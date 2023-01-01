Напередодні нового року противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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Неймовірна історія захисника з Київщини

Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет – 6 в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 Хмельницької областей.

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив неймовірну історію про українського захисника, який знищив ворожу ракету.

Кулеметник батальйону 114-ої бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій із позивним "Дрон" за освітою кухар. У перші дні повномасштабного вторгнення він став на захист Київської області.

Як військовий ліквідував ворожий об'єкт

Після деокупації регіону Андрій разом із побратимами тримав оборону на сході України. Він повернувся на Київщину та продовжив захищати свою область та столицю.



Під час масованої атаки 29 грудня Андрій зробив майже неможливе. Він збив ракету з кулемета. Ворожий об'єкт не долетів до цілі та впав у полі.



Військовий розповів, що його перехоплювали радісні відчуття. Він усвідомлював, що завдяки його вмінню ракету було знищено, тож вона не завдасть шкоди мирному населенню.

Повна історія військового з Київщини: дивіться відео

Що відомо про масовану атаку 31 грудня