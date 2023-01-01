Американські дипломати, які працюють у посольстві у Києві, обрали улюблену фразу 2022 року. Вони зробили це під час повітряної тривоги у новорічну ніч.
Читайте також Путін в останній день року запустив ракети по Україні: усе про масовану атаку 31 грудня
Яку ж фразу обрали дипломати
Дипломати Посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…",
– йдеться у повідомленні.
Реакція США на масовану атаку 31 грудня
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України у 2023 році.
Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!
– написала Брінк.
Нагадаємо, що ворог напередодні нового року завдав масованої атаки по Україні. Зокрема, вибухи пролунали й в Києві. Загарбники поцілили в готель у центрі столиці. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Також уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.
Внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. Віталій Кличко повідомив, що 15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. Троє з них – у тяжкому стані.
Атака дронами
- Окупанти одразу з кількох напрямків запустили по столиці дрони. Мешканці у Шевченківського та Голосіївського районів повідомили про вибухи. Крім цього, вибухи лунали й в області – на Макарівщині та у Вишгороді. Люди помічали дрони й поблизу Київського моря.
- У КМВА повідомили, що сили ППО за 1 січня загалом збили 32 ворожі повітряні цілі. Інформації про влучання немає.
- За інформацією мера Віталія Кличка, на автомобіль у Шевченківському районі впав уламок ракети. Також залишки ракет падали у Дніпровському районі.