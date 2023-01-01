Американські дипломати, які працюють у посольстві у Києві, обрали улюблену фразу 2022 року. Вони зробили це під час повітряної тривоги у новорічну ніч.

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Яку ж фразу обрали дипломати

Дипломати Посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…",

– йдеться у повідомленні.

Довідково. 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупанти підійшли до острова Зміїний і висунули вимогу до українських військових здатися. "Російський військовий корабель, іди на х...й", – відповіли прикордонники. Аудіозапис цієї розмови швидко поширили у мережі, а відповідь українських військових стала крилатою фразою.

Реакція США на масовану атаку 31 грудня

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України у 2023 році.

Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!

– написала Брінк.

Нагадаємо, що ворог напередодні нового року завдав масованої атаки по Україні. Зокрема, вибухи пролунали й в Києві. Загарбники поцілили в готель у центрі столиці. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Також уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.

Внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. Віталій Кличко повідомив, що 15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. Троє з них – у тяжкому стані.

Атака дронами