Американские дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, выбрали любимую фразу в 2022 году. Они сделали это во время воздушной тревоги в новогоднюю ночь.
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Какую же фразу выбрали дипломаты
Дипломаты Посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (что неудивительно): "Русский военный корабль…",
– говорится в сообщении.
Реакция США на массированную атаку 31 декабря
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала атаку россиян в новогоднюю ночь трусливой и заявила, что в Соединенных Штатах уверены в победе Украины в 2023 году.
Невероятно. Россия трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но, похоже, Путин еще не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!
– написала Бринк.
Напомним, что враг накануне нового года нанес массированную атаку по Украине. В частности, взрывы прогремели и в Киеве. Захватчики попали в гостиницу в центре столицы. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.
В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. Виталий Кличко сообщил, что 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.
Атака дронами
- Оккупанты сразу по нескольким направлениям запустили по столице дроны. Жители Шевченковского и Голосеевского районов сообщили о взрывах. Кроме того, взрывы раздавались и в области – на Макаровщине и в Вышгороде. Люди замечали дроны и вблизи Киевского моря.
- В КГВА сообщили, что силы ПВО за 1 января в общей сложности сбили 32 вражеских воздушных целей. Информации о попадании нет.
- По информации мэра Виталия Кличко, на автомобиль в Шевченковском районе упал обломок ракеты. Также остатки ракет падали в Днепровском районе.