Какая ситуация со светом – сообщает 24 Канал. Отметим, что в нескольких областях, как Львовской, Хмельницкой свет в первой половине дня – будет.

Актуально Тяжелые сутки для энергетиков: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки

Киев возвращается к отключениям

Киев вынужден вернуться к отключениям электроэнергии из-за повреждения объекта критической инфраструктуры этой ночью. В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что аварийные отключения уже введены.

Отмечают, что энергетики работают над стабилизацией ситуации.

График отключений в Черкассах

С 2 января в Черкасской области произойдет смена часов отключения электроэнергии в очередях "зеленого" графика. В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что никакого дискомфорта при смене часов в очередях не будет.

1 очередь: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

2 очередь: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 очередь: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Четыре часа со светом, два – без света. Никакого дискомфорта при смене часов в очередях потребители не испытают,

– объяснили в пресс-службе.

Отключения на Запорожье поочередно

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что в области продолжает действовать график стабилизационных отключений электроэнергии. В то же время возможно также введение аварийных и экстренных отключений.



График отключения света на Запорожье / Инфографика "Запорожьеоблэнерго"

График отключения света в Киеве

График отключения электроэнергии 2 января:

Город Ровно – ознакомиться здесь;

Ровненская область – ознакомиться здесь.

Обратите внимание, что графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Отключение в Виннице

В облэнерго опубликовали график почасовых отключений света в Виннице по состоянию на 2 января

1 очередь: 07:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2 очередь: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

Обратите внимание! В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить по телефону в колл-центр: 0 800 217 217.



График отключения света в Виннице / Инфографика "Винницаоблэнерго"

Ситуация со светом в Полтаве

В течение текущих суток, 2 января, в области планируют применять формулы +4/-2.

А значит, сегодня свет будет в такие часы:

1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

В Сумах не будет отключений до 16:00

В ОАО "Сумыоблэнерго" сообщили, что 2 января не планируют отключать электроэнергию до 16:00. Далее, вероятно, город вернется к графику +4/-2.

График отключения света в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области сегодня до 16:00 тоже не будут выключать свет. В дальнейшем будут действовать 4 очереди отключений электроэнергии. Отмечают, что вечером сохраняется вероятность отключений за очередями.

7:00-11:00 – I очередь

11:00-15:00 – ІІ очередь

15:00-19:00 – ІІІ очередь

19:00-23:00 – IV очередь

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

В Одессе действуют обновленные графики

В Одессе действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

В Черновцах тоже графики

"Черновцыоблэнерго" обнародовали график отключений на 2 января. Найти свою группу можно по ссылке.

"Черновцыоблэнерго" обнародовало график / Инфографика "Черновцыоблэнерго"

В Полтаве обновили графики

Обновлены лимиты от НЭК "Укрэнерго" для Полтавщины:

с 07:00 до 16:00 – не установлено;

с 16:00 до 24:00 – 494 МВт.

В Харькове 12 очередей отключений

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.

Новый график будет действовать с 2 по 8 января 2023 года, сообщила представитель "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.

1 очередь 07:00 - 10:00;

2 очередь 08:00 - 11:00;

3 очередь 09:00 - 12:00;

4 очередь 10:00 - 13:00;

5 очередь 11:00 - 14:0;

6 очередь 12:00 - 15:00;

7 очередь 13:00 - 16:00;

8 очередь 14:00 - 17:00;

9 очередь 15:00 - 18:00;

10 очередь 17:00 - 20:00;

11 очередь 18:00 - 21:00;

12 очередь 19:00 - 22:00.

Во Львове будут отключать свет с 16:00

По состоянию на 2 января утра отключения света во Львове не применяли. В то же время отметили, что в течение дня ситуация может изменяться.

До 16:00 электроэнергию потребителям будут подавать без всяких отключений. Далее следует ждать график почасовых отключений,

– сообщил Максим Козицкий.

В общей сложности есть 3 очереди для отключений. Свою группу можно узнать здесь.

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

Будет ли свет в Черкассах

В Черкассах аналогичная ситуация, как и на Львовщине. 2 января до 16:00 отключений электроэнергии по области не планируется. Отмечают, что сейчас достаточно мощности.

Но в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения.

Потому жителей просят сознательно использовать электроэнергию, не включать лишнее!

Когда лучше использовать электроприборы / Инфографика 24 канала

Свет на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала графики отключений на 2 января. Также добавила, что ночного лимита нет. Благодаря этому ночью в регионе не будет отключений.

1 очередь

Подочередь 1.1:

С 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 19:00 до 20:00 возможны выключения.

Подочередь 1.2:

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 22:00 до 23:00 возможны отключения.

Подочередь 1.3:

С 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 13:00 до 15:00 возможны выключения.

Подочередь 1.4:

С 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 11:00 до 13:00 возможны выключения.

2 очередь

Подочередь 2.1:

С 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – свет будет.

С 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 возможны отключения.

Подочередь 2.2:

С 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, с 23:00 до 24:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – свет будет.

С 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 возможны отключения.

Подочередь 2.3:

- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

С 09:00 до 11:00 возможны выключения.

Подочередь 2.4:

С 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – света не будет.

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

С 07:00 до 09:00 возможны выключения.

3 очередь

Подочередь 3.1 и 3.2:

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – света не будет.

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

С 21:00 до 23:00 – возможные отключения.

Подочередь 3.3 и 3.4:

С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – света не будет.

С 00:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – свет будет.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00. Возможны отключения также с 15:00 до 17:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00. Возможны отключения с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00.

В Николаевской области отменили экстренные отключения

2 января в Николаевской области отменили отключение света. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.