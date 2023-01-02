О ситуации с электроэнергией в столице по состоянию на 9:00 сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Внимание Ночью на Киев шли 40 "Шахидов": сколько воздушных целей удалось сбить

Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям,

– говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.

Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

Аварийные отключения уже введены

В ДТЭК Киевские электросети также сообщили о применении аварийных отключений света

В Киеве экстренные отключения света. Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы. Энергетики работают над стабилизацией ситуации,

– добавили в ДТЭК.

Что известно об атаке на Киев