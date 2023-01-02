О ситуации с электроэнергией в столице по состоянию на 9:00 сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Внимание Ночью на Киев шли 40 "Шахидов": сколько воздушных целей удалось сбить
Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям,
– говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.
Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.
Аварийные отключения уже введены
В ДТЭК Киевские электросети также сообщили о применении аварийных отключений света
В Киеве экстренные отключения света. Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы. Энергетики работают над стабилизацией ситуации,
– добавили в ДТЭК.
Что известно об атаке на Киев
- Российская армия этой ночью атаковала столичный регион ударными беспилотниками Shahed иранского производства. Силы ПВО сбили более 20 вражеских целей. Впрочем, было и попадание в объект инфраструктуры. Известно об одном раненом.
- В новогоднюю ночь россияне тоже пытались атаковать Киев и область. Все 32 воздушные цели были сбиты.