В Укренерго повідомили, що минулі декілька днів були складними для наших енергетиків. Ворог знову намагався залишити українців без світла.

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Ворогу не вдалося досягнути поставленої цілі

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження.

Внаслідок нічної атаки також ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, у зв'язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

Загалом станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята, так і будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.

Втім, українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам. Диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій.

Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості,

– йдеться у повідомленні.

Важливо. В Укренерго й надалі закликають українців заощадливо споживати електроенергію.

Остання атака дронами