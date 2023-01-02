А все завдяки роботі Міністерства енергетики України, Укренерго та інших суб'єктів господарювання в енергетичній галузі. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський.
Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Скільки ще часу триватимуть мінімальні відключення
Так, вжитий українськими енергетиками комплекс заходів дозволив нашим громадянам пройти святкові дні з мінімальним дефіцитом електроенергії в енергосистемі.
Мінімальна кількість відключень буде з нами ще щонайменше 7 – 10 днів. Це власне пов'язано з тим, що упродовж святкових днів великі промислові підприємства зменшують обсяги виробництва, а це позначається на попиті на електричну енергію, природний газ тощо,
– зауважив експерт з енергетики.
За його словами, наразі фахівці з енергетики реалізовують комплекс заходів для того, щоб і після святкових днів, коли енергосистема буде навантажуватися додатковим попитом з боку промислових підприємств, дефіцит енергосистеми не збільшувався.
Білявський про відключення світла упродовж свят: дивіться відео
Чи можливо взагалі більше не вимикати світло
У мережі ширяться "теорії змови" нібито, якщо упродовж свят вдалося не відключати світло, то можна не робити це і взагалі. Утім, їх варто відкинути, оскільки це є елементами ІПСО ворога. Білявський звернув увагу, що зазвичай вони активізуються напередодні атаки та діють після неї.
Що ж стосується самих відключень, варто розуміти, що раніше енергосистема не працювала на таку кількість комутацій та графіків відключення світла. Тож для того, щоб обладнання могло й надалі виконувати свої функції його постійно треба ремонтувати.
Так, у певний момент часу умовне реле внаслідок механічної зміни його стану може просто не подати електроенергію.
"Станом на сьогодні наші славні енергетики використовують усі можливості, щоб підтримувати обладнання, тобто здійснюють ремонт. У такий спосіб, щоб споживач максимально цього не відчував", – підкреслив експерт з енергетики.
Яка ситуація зі світлом в Україні: актуальна інформація
- Енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам. В Укренерго повідомили, що минулі декілька днів були складними для наших енергетиків. Ворог знову намагався залишити українців без світла.
- Загалом станом на 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята, так і в будні дні. Відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.
- Так, у низці областей України 2 січня світло не вимикатимуть взагалі. Вказівка скасувати відключення до кінця доби місцевим обленерго надійшло від НЕК "Укренерго". Трапилося це за відсутності обмеження ліміту потужності. У яких областях України світло буде упродовж 2 січня – читайте тут.
- Однак міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив, що блекаут в Україні теоретично все ще можливий. Він розповів, що саме роблять енергетики, щоб цього не допустити.