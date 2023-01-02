А все завдяки роботі Міністерства енергетики України, Укренерго та інших суб'єктів господарювання в енергетичній галузі. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський.

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Скільки ще часу триватимуть мінімальні відключення

Так, вжитий українськими енергетиками комплекс заходів дозволив нашим громадянам пройти святкові дні з мінімальним дефіцитом електроенергії в енергосистемі.

Мінімальна кількість відключень буде з нами ще щонайменше 7 – 10 днів. Це власне пов'язано з тим, що упродовж святкових днів великі промислові підприємства зменшують обсяги виробництва, а це позначається на попиті на електричну енергію, природний газ тощо,

– зауважив експерт з енергетики.

За його словами, наразі фахівці з енергетики реалізовують комплекс заходів для того, щоб і після святкових днів, коли енергосистема буде навантажуватися додатковим попитом з боку промислових підприємств, дефіцит енергосистеми не збільшувався.

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Чи можливо взагалі більше не вимикати світло

У мережі ширяться "теорії змови" нібито, якщо упродовж свят вдалося не відключати світло, то можна не робити це і взагалі. Утім, їх варто відкинути, оскільки це є елементами ІПСО ворога. Білявський звернув увагу, що зазвичай вони активізуються напередодні атаки та діють після неї.

Що ж стосується самих відключень, варто розуміти, що раніше енергосистема не працювала на таку кількість комутацій та графіків відключення світла. Тож для того, щоб обладнання могло й надалі виконувати свої функції його постійно треба ремонтувати.

Так, у певний момент часу умовне реле внаслідок механічної зміни його стану може просто не подати електроенергію.

"Станом на сьогодні наші славні енергетики використовують усі можливості, щоб підтримувати обладнання, тобто здійснюють ремонт. У такий спосіб, щоб споживач максимально цього не відчував", – підкреслив експерт з енергетики.

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